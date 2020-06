Nueva York sigue pidiendo cambios en la policía tras dos semanas de protestas

Protestors yell at members of the New York City Police Department while demonstrating down Fifth Avenue's museum mile in New York, USA. EFE/JASON SZENES

Nueva York, 11 jun (EFE).- Después de dos semanas de protestas por la muerte del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco, cientos de neoyorquinos salieron este jueves a las calles pese a la lluvia para seguir pidiendo cambios en las fuerzas de seguridad de EE.UU., e insistieron en la retirada de fondos del cuerpo.

Sobre las 4 de la tarde, cientos de personas se dieron cita en Washington Square Park, en el centro de Manhattan, donde los manifestantes protagonizaron momentos de silencio con el puño alzado, y otros instantes en los que gritaban al unísono "We will win" (Ganaremos).

Una hora y media después, el grupo, encabezado por un cartel con el mensaje "Defund de Police" (Retiren los fondos de la Policía) comenzó a recorrer las calles de la ciudad al grito de "Shut it down" (Ciérrenlo) en referencia al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En las manifestaciones también se vieron carteles en contra de los sindicatos de la Policía, a los que critican por ser "demasiado poderosos", puesto que han sido uno de los principales causantes de que la ley 50a, que prohíbe el acceso al historial de expedientes disciplinarios de los agentes, no se haya derogado durante años.

Unas horas antes, cientos de ciclistas y ciudadanos a pie recorrían Manhattan de norte a sur, vertiendo a su paso pintura roja sobre el asfalto en señal de toda la sangre derramada por los policías en las calles de la ciudad, y dejaron marcas de manos rojas en pasos de cebra y señales de tráfico.

Mientras continúan las protestas, el comisario de la Policía de Nueva York, Demort Shea, afirmó este jueves que es "probable" que suspenda a más agentes neoyorquinos por su excesiva violencia durante las protestas de la ciudad, después de que varios de ellos hayan sido cesados, y uno de ellos arrestado por empujar violentamente a una manifestante.

"Tomé decisiones en las últimas semanas de suspender a un número de agentes. Probablemente habrá más", dijo Shea en una charla mantenida en la red social Twitter.

"No podemos tener a personas actuando de manera inapropiada", subrayó el comisario, que sin embargo apuntó que la policía está actuando "en circunstancias muy complicadas".

Señaló, además, que se están pidiendo reformas de forma repetida, pese a que ya llevan años implementando cambios.

"Nadie está mencionando el hecho de que hemos estado haciendo reformas durante seis años. Las políticas y las prácticas que hemos implementado son muchas de las reformas que se nos están recomendando ahora", dijo.

Varios de los incidentes violentos vividos en las manifestaciones de Nueva York, como el suceso en el que dos patrullas embistieron a un grupo de ciudadanos, están siendo investigados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por orden del gobernador del estado, Andrew Cuomo.

Una de las víctimas de la violencia policial, Martin Gugino, el manifestante de 75 años empujado por agentes de Policía en Buffalo (Nueva York, EE.UU.), sufre una lesión cerebral, según anunció este jueves su abogada.

En un comunicado remitido a los medios, la letrada Kelly Zarcone explicó que Gugino, ingresado en un hospital tras el incidente, se encuentra mejor y que el inicio de terapia física es "un paso en la buena dirección".