Ministro argentino en cuarentena por haber estado con un intendente con COVID-19

Buenos Aires, 12 jun (EFE).- El ministro argentino de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, inició este viernes un aislamiento de 14 días y se suspendió un viaje que realizaba junto al presidente, Alberto Fernández, tras conocerse que el intendente del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien estuvo reunido hace unos días, dio positivo para coronavirus.

"Ante el contacto que mantuve hace dos días con @minsaurralde me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba COVID-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos", escribió el ministro, encargado del área de bienestar social del país, en su cuenta de Twitter.

Arroyo, de 53 años, visitaba la provincia norteña de La Rioja junto a Fernández y otras autoridades cuando se conoció el diagnóstico de Insaurralde, por lo que se decidió suspender el viaje que la comitiva tenía previsto realizar, también hoy, a la provincia de Catamarca.

El motivo, según dijeron fuentes oficiales, es que el ministro "podría cumplir con los requisitos de ser un contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus".

En un mensaje en vídeo difundido por la Presidencia, Fernández justificó la decisión de no viajar a esa provincia, la única de todo el país que hasta hoy no ha registrado ni un solo caso de coronavirus.

"El riesgo de contagio existe. A Daniel Arroyo ya lo separamos del grupo, está volviendo a Buenos Aires por otros medios. Nos quedamos con las ganas de visitar Catamarca, pero lo hacemos para preservar la salud y la vida de todos los catamarqueños, que gracias a Dios y la Virgen hasta acá no han tenido ningún contagio. Pido que me entiendan", señaló Fernández en el mensaje.

Las fuentes señalaron que Arroyo es de "bajo riesgo" y que durante todo el viaje a La Rioja junto al mandatario "se implementaron las medidas de prevención sanitarias".

sta tarde, Insaurralde, de 50 años, también peronista como Fernández, comunicó su situación a través de Twitter.

"Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan", señaló en la red social.

Hasta hoy, Argentina ha registrado un total de 27.373 personas con coronavirus, de las que 8.743 ya se han recuperado y 772 fallecieron.