Más de 23.000 personas detenidas o devueltas en la frontera sur de EE.UU.

Washington, 12 jun (EFE).- Las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron por entrar ilegalmente al país o devolvieron a México por ser inadmisibles a 23.118 personas en mayo pasado, informó este viernes la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés).

Esta cifra supone una caída del 84 % en comparación con los registrados en mayo de 2019, cuando se detuvo o se consideró inadmisible a la cifra récord de 144.000 migrantes.

Sin embargo, los 23.118 casos de mayo suponen un ligero incremento comparado con los 16.966 anotados en abril de este año, cuando se notaron más los efectos de la pandemia del coronavirus, que retrae a muchos migrantes de intentar llegar a EE.UU.

En lo que ha transcurrido del período fiscal 2020, que comenzó en octubre pasado, las autoridades de inmigración han capturado o rechazado a 276.001 personas, comparado con 676.168 personas en el período similar del año anterior.

En todo el período fiscal 2019, que concluyó en septiembre pasado, Estados Unidos detuvo a 851.508 personas que habían cruzado la frontera por sitios no autorizados.

En mayo, las autoridades detuvieron tras cruzar ilegalmente a 21.475 personas, incluidos 959 menores no acompañados, y rechazaron a 1.643 personas más, incluidos 42 menores que viajaba sin la compañía de ul adulto, según la CBP.

"Los migrantes nunca deben escuchar las falsas promesas de las organizaciones de contrabando, a quienes no les importa su salud y seguridad", dijo el jefe de la CBP, Mark Morgan.

En todo el período fiscal 2019 fueron rechazadas 126.001 personas que se presentaron en puestos de entrada fronterizos y a quienes las autoridades estadounidenses calificaron como inadmisibles.

Esta categoría de inadmisibles incluye a las personas que buscan protección humanitaria y las que retiran su solicitud de admisión y retornan a sus países dentro de un período corto desde que llegaron a la frontera.

"La mayoría de los encuentros con migrantes ilegales ocurren con hombres adultos, mexicanos, y sin compañía", indicó la CBP. "El mes pasado, el 82 % de los encuentros y detenciones fueron con ciudadanos mexicanos, en tanto sólo el 13 % provenían del Triángulo Norte" (que incluye a Honduras, Guatemala y el Salvador).

En mayo de 2019, sólo el 16 % de los detenidos provino de México y el 72 % de esa región centroamericana.

El Gobierno del presidente Donald Trump inició en 2019 un programa denominado Protocolo de Protección de Migrante (MPP), por el cual ha enviado de retorno a México a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera estadounidense solicitando asilo. Esos migrantes deben esperar ahora en México el trámite de sus solicitudes.

La agencia indicó que sus agentes continúan interceptando el contrabando de drogas ilegales en la frontera y señaló que, a nivel nacional, las confiscaciones de drogas "aumentaron sustancialmente" de abril a mayo pasados.

"Las confiscaciones de cocaína se duplicaron con creces", señaló la CBP, y las de metanfetaminas, incluida metanfetamina cristalizada, subieron un 66 %, en tanto que las confiscaciones de marihuana se incrementaron en casi un 35 % y las de fentanilo subieron un 11 %.