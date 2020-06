Macron ofrece a Dorsey recibir a Twitter en Francia

(Bloomberg) -- Ante la pelea de Twitter Inc. con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a Jack Dorsey la semana pasada para reiterar su apoyo a la empresa, según uno de sus asistentes.

El presidente Macron también bromeó con Dorsey que Twitter –con sede en San Francisco– sería bienvenida si se mudara a Francia.

Un portavoz de Twitter declinó hacer comentarios. La llamada fue reportada por primera vez por el semanario francés Canard Enchaine.

La ira de Trump estalló después de que Twitter diera el paso inusual a fines de mayo de agregar una etiqueta de verificación de hechos a dos tuits del presidente con respecto a las boletas electorales por correo, una reversión de una estrategia de años de permanecer en silencio mientras mostraba falsedades e información cuestionable en su servicio de redes sociales.

Poco después, Twitter lanzó una notificación de violación de reglas en otra publicación de Trump en la que advertía a los manifestantes en Minnesota que “cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”.

La medida de Twitter provocó una avalancha de críticas por parte de Trump y los conservadores estadounidenses. En contraste, una alta funcionaria de la UE, la vicepresidente de valores y transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourova, con rapidez alabó la medida de Twitter de implementar una “política de moderación transparente y consistente”.

El asistente de Macron dijo que el presidente quería que las plataformas respetaran las normas de la UE y de Francia sobre la curación de contenido, que generalmente son más restrictivas que en EE.UU.

Cualquier empresa que se sienta amenazada en casa es bienvenida en Francia, agregó el asistente.

Macron hizo de la atracción de empresas e inversores extranjeros un punto clave de su campaña presidencial de 2017, respaldada por una agenda proempresarial.

Durante el Foro de Gobernanza de Internet 2018 organizado en París, Macron defendió una mayor regulación de Internet y ha prometido repetidamente luchar contra las noticias falsas. Fue contraproducente recientemente, después de que el Gobierno se viera obligado a retirar una herramienta en línea que etiquetaba las noticias sobre covid como confiables o no. El sitio web, llamado Desinfox, fue sacado de servicio después de que el Gobierno fuera criticado por invadir la libertad de prensa.

Macron y Dorsey hablan una o dos veces al año, según el asistente del presidente.

Nota Original:Macron Told Dorsey Twitter Is Welcome to Move Company to France

©2020 Bloomberg L.P.