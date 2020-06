Los sueños ayudarán a conocer los efectos síquicos de los brasileños por la pandemia

La investigación, denominada "Sueños en tiempos de pandemia", es adelantada por docentes de las universidades federales de Minas Gerais, Río Grande do Sul, Río Grande do Norte y Sao Paulo, con base en la interpretación onírica realizada por el padre del sicoanálisis años atrás. EFE/ Sebastião Moreira/Archivo

Río de Janeiro, 12 jun (EFE).- Un grupo de científicos inspirados en los estudios realizados por Sigmund Freud busca establecer las consecuencias síquicas que ha dejado la pandemia en Brasil, mediante el análisis de los sueños de sus habitantes durante la crisis del coronavirus, informaron este viernes fuentes académicas.

La investigación, denominada "Sueños en tiempos de pandemia", es adelantada por docentes de las universidades federales de Minas Gerais, Río Grande do Sul, Río Grande do Norte y Sao Paulo, con base en la interpretación onírica realizada por el padre del sicoanálisis años atrás.

"En los sueños, el aparato síquico se abre para elaborar lo que no comprendemos y por eso, ellos parecen dar algún sentido a la realidad, así sea una tan irreal como la de la pandemia", asegura Gilson Iannini, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais y coordinador de la investigación.

Para el científico, los sueños son una especie de "laboratorios" donde la mente trabaja "sin las censuras de la vida consciente" y donde los miedos, angustias, deseos y frustraciones "se escenifican, como si fueran proyectados en una pantalla de cine".

El estudio de los sueños durante la pandemia es desarrollado mediante el análisis de las experiencias oníricas que son compartidas voluntariamente por brasileños, a través de Instagram.

Mediante el perfil @sonhosconfinados de la red social, los interesados acceden a un formulario y plasman allí sus relatos, una colaboración en la que el anonimato está garantizado.

El cuestionario también indaga sobre la forma en que la persona interpreta sus sueños, las sensaciones percibidas durante los mismos y si estos cambiaron desde que comenzó el aislamiento social para enfrentar la pandemia.

La metodología permite a su vez, que el interesado pueda conversar con alguno de los investigadores si quiere profundizar sobre su relato.

A través del análisis de los relatos recopilados, los científicos consideran que sería posible ayudar a aliviar el sufrimiento sicológico y producir nuevos significados sobre los efectos del malestar actual.

Hasta finales de mayo, más de 200 sueños habían sido registrados, y los relatos de mujeres jóvenes -en la franja cercana a los 25 años- eran los más recurrentes.

La pandemia del coronavirus llegó a Brasil a finales de febrero y en marzo comenzaron a efectuarse los primeros confinamientos en las principales ciudades del país.

Con más de 800.000 infectados y bordeando las 41.000 muertes, Brasil es hoy el segundo país con más casos de COVID-19 en el mundo y está próximo a convertirse también en el segundo con más víctimas mortales por el virus.