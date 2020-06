Las medidas contra la pandemia de indígenas colombianos atraen amenazas de narcos

Un indígena espera en un reten instalado por comunidades indígenas en una carretera ayer jueves, en Caloto, Cauca (Colombia). Indígenas del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, han adoptado sus propias medidas de control en el territorio para impedir la llegada de la COVID-19, lo que les ha traído más amenazas de narcotraficantes y otros grupos armados porque no se pueden mover libremente por la zona. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Caloto (Colombia), 12 jun (EFE).- Indígenas del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, han adoptado sus propias medidas de control en el territorio para impedir la llegada de la COVID-19, lo que les ha traído más amenazas de narcotraficantes y otros grupos armados porque no se pueden mover libremente por la zona.

El consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), William Camayo, explicó a Efe que los controles buscan "salvaguardar a la población" del coronavirus, pero que también les ha permitido hacer el control de su territorio en las zonas por las que se mueven los grupos armados, delincuentes comunes y "narcotraficantes que pasan droga".

El Cauca es un departamento al que prácticamente no ha llegado el beneficio de la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC porque los espacios dejados por esta última han sido copados por disidencias y otros grupos que buscan controlar todos los eslabones del narcotráfico.

CONTROL TERRITORIAL

A fin de controlar el movimiento de sus pobladores, los indígenas del Cauca han instalado 90 puntos de control en el norte del departamento para cerrar la puerta de su territorio al coronavirus.

Según Camayo, con la entrada de la pandemia al país, seis grupos armados comenzaron a hacer presencia en el norte del Cauca, un corredor estratégico para sacar cocaína producida en el país por el Pacífico.

El indígena recordó que el semestre pasado las comunidades tuvieron "dificultades" para controlar el territorio por la presencia de las disidencias de las FARC y grupos de narcotraficantes, interesados en controlar los corredores de la droga.

Detalló que por las medidas adoptadas por los indígenas, los grupos armados ilegales y de narcotráfico "han querido pasar a la fuerza pero hasta el momento los controles se han sostenido".

Entre los controles para evitar la llegada de la pandemia a su territorios, los indígenas cierran los resguardos y solo permiten la circulación de la gente algunos días de la semana en horarios determinados.

Adicionalmente, cada vez que alguien entra a los resguardos es necesario el lavado de manos y la desinfección con químicos de las personas y los vehículos en los que se movilizan.

TENSA SITUACIÓN

Al no poderse mover libremente, los narcotraficantes han arreciado las amenazas contra los indígenas que la semana pasada denunciaron un ataque.

En esa ocasión hombres armados lanzaron una granada contra un grupo de indígenas que hacían control, acción que dejó dos heridos, en tanto que cuatro de los atacantes fueron capturados y serán juzgados según las leyes de los lugareños.

"La comunidad los tiene para llevarlos a juicio", aseguró Camayo, quien considera que estas y otras situaciones hacen que se "agudice el conflicto" y por consiguiente crezca la violencia.

El líder comunitario recordó que el año pasado fueron asesinados cinco guardias indígenas y otros seis quedaron heridos en un ataque de las disidencias de las FARC.

Pese a este panorama, Camayo espera que a los que realizan los controles no les suceda nada, pues considera que están solos y no esperan ayuda del Gobierno.

"Esperamos muy poco de las instituciones del Gobierno porque la lectura que nosotros tenemos es que al Gobierno no le interesa lo que nos pase a nosotros", concluye Camayo.

SIN CONTAGIOS EN INDÍGENAS DEL CAUCA

Los indígenas del Cauca no han reportado hasta el momento ningún contagiado por coronavirus y por eso han establecido puntos de control como barrera para impedir la llegada de la pandemia.

Camayo explica que cuando se ubican estos puntos de control estos no operan solamente para su propia población, sino para todos los que se mueven por sus territorios.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró en su más reciente boletín que en todo el país han muerto 26 comuneros y que otros 773 tienen la enfermedad.