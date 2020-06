Las autoridades de Nueva York cierran filas en defensa de su estatua de Colón

Fotografía cedida por la Alcaldía de Nueva York donde aparece su alcalde, Bill de Blasio, mientras habla este jueves durante su rueda de prensa diaria en Nueva York. EFE/Ed Reed/Alcaldía de Nueva York

Nueva York, 12 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se sumó este viernes al gobernador del estado, Andrew Cuomo, para defender que continúe en pie la famosa estatua de Cristóbal Colón que preside la céntrica rotonda de Columbus Circle.

Aunque con menos entusiasmo que Cuomo, que está rotundamente en contra de la retirada del monumento, el progresista De Blasio también aboga por dejar las cosas como están.

La estatua está siendo vigilada por la Policía tras los ataques a varias figuras de Colón en distintos puntos de Estados Unidos, en el marco de las manifestaciones antirracistas que se viven en el país.

No es ni mucho menos la primera vez que la estatua de Columbus Circle se ve envuelta en la polémica, pues desde hace años hay grupos que repetidamente han pedido su retirada por el papel de Colón en la colonización del continente americano y la matanza de poblaciones indígenas.

La estatua ya se salvó de la quema en 2018, después de que una comisión de expertos creada por De Blasio para revisar monumentos polémicos en la ciudad recomendara mantenerla en su sitio, aunque añadiendo placas explicativas para aportar contexto y sumando un monumento dedicado a los indígenas, un proyecto que por ahora no se ha ejecutado.

“La comisión hizo un trabajo muy cuidadoso, muy extenso. Gente muy buena y comprometida que se preocupa por la comprensión de toda la historia y que se preocupa por la justicia social”, explicó este viernes De Blasio preguntado al respecto.

“Yo creo que deberíamos ceñirnos a lo que hizo esa comisión”, defendió el alcalde, que dio a entender que el asunto de la estatua de Colón está ahora mismo lejos de sus principales preocupaciones.

Un día antes, Cuomo -como De Blasio, demócrata y de origen italiano- había dicho "entender los sentimientos contra Colón y respecto a algunos de sus actos", pero había subrayado que la estatua "representa el legado y la contribución de los italoestadounidenses".

Cuando en 2017 se discutió su posible retirada, Cuomo se había posicionado claramente a favor de su continuidad junto con organizaciones de la comunidad italiana.

Colocada en un pedestal de granito de más de 20 metros de altura, la estatua de mármol fue un regalo hecho a la ciudad en 1892 por comunidades de inmigrantes italoestadounidenses.

EN NUEVA JERSEY SÍ RETIRAN UNA ESTATUA DE COLÓN

En contraste con la postura de Nueva York, la ciudad de Camden (en la vecina Nueva Jersey) retiró en las últimas horas otra estatua de Colón instalada en uno de sus parques tras numerosas peticiones en ese sentido.

De acuerdo con el alcalde de la localidad, Frank Moran, la estatua "había sido durante mucho tiempo un símbolo controvertido", cuya presencia "ha dolido mucho a los residentes de la comunidad".

Ahora, en medio del debate generado por las protestas tras la muerte a manos de la Policía del afroamericano George Floyd, es momento de establecer un plan para "reexaminar estos símbolos obsoletos de división racial e injusticias", defendió Moran.

La acción no fue del agrado de residentes de Nueva Jersey de origen italiano que han considerado la acción "irrespetuosa" porque es "un importante símbolo" para esa comunidad, según el medio local NJ.com

En los últimos días, manifestantes han atacado varias estatuas del explorador en distintos lugares de Estados Unidos como Richmond (Virginia), Boston (Massachusetts), Saint Paul (Minesota), Houston (Texas) y Miami (Florida), llegando en algunos casos a derribarlas o decapitarlas.