La OMS alerta a Latinoamérica, el día que Brasil toma la segunda plaza por decesos

Personas con tapabocas son vistas en un autobús hoy viernes en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Redacción internacional, 12 jun (EFE).- Estados Unidos y Brasil lideran la triste lista de fallecidos por COVID-19, después de que este viernes el gigante sudamericano alcanzara los 41.828 muertos.

La amarga noticia coincide con las alertas que las autoridades sanitarias mundiales sobre la situación del coronavirus en América Latina, región que contabiliza 1.522.967 contagios y 74.525 muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un especial énfasis en la coherencia que deben tener los Gobiernos a la hora de coordinar estrategias contra el patógeno causante de la COVID-19, puesto que la ciudadanía a veces recibe consejos contradictorios de sus autoridades.

Mike Ryan, director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la OMS, aseguró que "los ciudadanos se sienten confundidos si escuchan diferentes mensajes y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a las comunidades".

Ryan hizo un especial hincapié en las afirmaciones hechas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anima en discursos a la ciudadanía a comenzar a salir de los confinamientos, pese a que se han presentado.

Ryan extrapoló la gravedad de la pandemia a toda la región latinoamericana, donde recordó que se encuentran cuatro de los diez países que en estos momentos reportan un mayor número de infecciones diarias.

BRASIL LUCHA POR NO COLAPSAR

Uno de esos países en los que hay una clara falta de coherencia en el mensaje es Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro se ha mostrado excéptico sobre la gravedad del coronavirus, pero la cruda realidad muestra otra cosa: su sistema sanitario lucha por no colapsar en medio de un panorama que revela las 828.810 infecciones y 41.828 defunciones, 909 de ellas este mismo día.

"El sistema sanitario brasileño por el momento está aguantando el temporal, aunque necesite apoyo", señaló Ryan.

EL EMPLEO FORMAL SE DESPLOMA EN MÉXICO

La pandemia sigue dejando una huella muy grave en la economía mexicana al hacer perder más de un millón empleos formales luego de revelarse la desaparición de 344.526 puestos de trabajo en mayo.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la disminución del último mes se suma a las caídas de 555.247 puestos en abril y de 198.033 entre el 13 y el 31 de marzo, lo que totalizaría 1.097.806.

Para paliar un tanto estos duros números, el presidente López Obrador aseguró en su habitual aparición matutina que el empleo y la economía se recuperarán en junio, con el plan económico de la "nueva normalidad", pues ya hay días sin empleos desaparecidos.

FLORIDA: DE RÉCORD EN RÉCORD

Por segundo día consecutivo, los casos nuevos de la COVID-19 en Florida marcaron un récord y pusieron la cuenta por encima de los 70.000, cifra preocupante en un estado en plena reapertura económica.

Del jueves al viernes se contabilizaron 1.902 diagnósticos y 29 decesos, según las autoridades sanitarias de Florida, donde desde el 1 de marzo y hasta hoy 70.971 personas han contraído el virus y 2.877 de ellas han muerto.

Estados Unidos es el país con mayor número de casos del mundo con 2.039.468 y también lidera la estadística mundial de decesos con 114.446.

UN "FUERTE" ANTICUERPO HALLADO EN CHILE

Una noticia esperanzadora en cuanto a la lucha contra el coronavirus se dio este viernes desde Chile, donde un grupo de investigadores anunció el hallazgo del "anticuerpo de alpaca más fuerte del mundo", con el que podría crearse un inhalador vía nasal que neutralice el virus en el cuerpo humano.

"Con esto evitaríamos que el virus se replique de forma eficiente y lograr que el sistema inmune del individuo responda. El anticuerpo haría frente al virus no eliminándolo por completo, pudiendo las personas tratadas crear más anticuerpos que a la larga ayuden en su inmunidad", explicó a Efe Alejandro Rojas, líder del ensayo y jefe de Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Tras haber aislado con éxito un anticuerpo de alpaca "extremadamente bueno", los investigadores de la UACh se enfrentan al desafío de demostrar su capacidad de bloqueo del coronavirus.

Chile reportó hoy 6.754 nuevos contagios, elevando el total de casos a 160.846, mientras se registraron 222 muertes asociadas al virus en los últimos días, lo que totaliza 2.870 fallecimientos.

VUELO HUMANITARIO DESDE MANAGUA HASTA ROMA Y PARÍS

La embajada de Italia en Nicaragua informó que tanto su Gobierno como el de Francia pusieron un vuelo a disposición de sus ciudadanos el próximo 16 de junio para que abandonen Nicaragua en medio de la pandemia.

A inicios de abril, la Unión Europea completó la repatriación de 500 ciudadanos europeos que se encontraban varados en Nicaragua, donde el virus fue detectado a mediados de marzo pasado, y hasta ahora las autoridades registran 1.464 casos positivos y 55 muertos.

Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó 4.217 pacientes y 980 fallecidos hasta la semana pasada.