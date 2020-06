La NBA quiere reducir al máximo el tiempo de los equipos en Orlando

La NBA planea comenzar los campamentos de entrenamiento del 9 al 11 de julio. EFE/ Ezra Shaw, pool/Archivo

Houston (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El rechazo de una gran parte de los jugadores a tener que estar aislados varios meses en la "burbuja" de Walt Disney Resort, de Orlando, si al final se reanuda la competición de la NBA, ha forzado a la liga a trabajar en un calendario que reduzca al máximo esa presencia.

Tras hacer reducido la competición, que esta prevista comenzar a partir del próximo 31 de julio, a 22 equipos, la NBA trabaja en un calendario que después de 53 días de haber llegado a Orlando, 14 equipos estarán ya de vuelta a sus ciudades correspondientes, y sólo quedarán cuatro tras 67 días de competición.

La NBA quiere trasmitir a los jugadores que el compromiso de tiempo real para la mayoría de los equipos en Orlando, puede ser menos desalentador de lo que se percibió originalmente, especialmente una vez visto en el contexto de los horarios incorporados en el calendario revisado de la liga.

Un grupo importante de jugadores se había cuestionado en serio la opción de no asistir al reinicio de la competición de la temporada regular suspendida el pasado 11 de marzo.

La NBA planea comenzar los campamentos de entrenamiento del 9 al 11 de julio.

Los equipos pondrán en cuarentena brevemente antes de comenzar los campos de entrenamiento formales antes de que los partidos de temporada regular se reanuden el 30 de julio, de acuerdo a varias fuentes periodísticas.

Los seis equipos eliminados después de ocho partidos de temporada regular y un posible torneo de play-in para el puesto número 8 de cada Conferencia abandonarían Orlando después de una estancia de 35 o 40 días.

La NBA espera que las finales de Conferencia terminen en un máximo de 82 días, dejando a los dos equipos que disputen las Finales, que podrían comenzar a partir del próximo 30 de septiembre.

Además, se espera que varias reglas nuevas han sido acordadas por la NBA y el sindicato de jugadores que entrarán en vigor cuando se reanude la competición en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Jugadores como el pívot DeMarcus Cousins y el base Isaiah Thomas, que estaban en las listas de la NBA esta temporada, y aquellos que no estaban, los escoltas JR Smith y Jamal Crawford, por ejemplo, que son agentes libres, tienen la opción de registrarse en los puestos de la lista abierta.

A los equipos no podrán fichar jugadores internacionales, como el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, que no estaba en las listas de la NBA esta temporada.

Los equipos pueden llevar hasta 17 jugadores a Orlando, incluidos 14 o 15 con un contrato estándar de la NBA y puestos adicionales en ambos sentidos.

Por ejemplo, los Nets de Brooklyn pueden designar a los jugadores de la liga de desarrollo Chris Chiozza y Jeremiah Martin, que ya estuvieron en el primer equipo, como números 14 y 15 de la lista con la opción de poder reemplazar a las estrellas lesionadas, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving.

Sin embargo, a los Nets no se les permitiría firmar dos reemplazos para Durant e Irving.

Las listas de playoffs constarán de 15 jugadores, incluidos 13 activos y dos inactivos.

Una vez que comienzan los playoffs, los equipos pueden reemplazar a cualquier jugador que resulte positivo al coronavirus con un jugador sustituto. Este nuevo jugador estaría sujeto a un período mínimo de cuarentena de siete días.

Además, habrá una ventana de transacción de una semana a fines de junio que permitirá a los equipos renunciar o firmar a un jugador.

Durante este período, un equipo puede subir a jugadores de la liga de desarrollo al primer equipo y si se lesiona su puesto podría ser ocupa por otro que provenga de las misma competición.

Ocho equipos, Denver, LA Clippers, Memphis, Oklahoma City, Phoenix, Portland, Sacramento y San Antonio, tienen un lugar abierto en la lista y pueden fichar a un jugador que compitió en la NBA o la Liga de Desarrollo esta temporada.

Los ocho equipos que quedan fuera de la reanudación de Orlando pueden renunciar o firmar jugadores durante la ventana de transacción, pero no tendrán la opción de conseguir a uno que se encuentre en la Liga de Desarrollo y ya estuvo en el primer equipo.