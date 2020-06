John Harbaugh se muestra crítico con las pautas actuales de NFL contra el COVID-19

Baltimore Ravens head coach John Harbaugh. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Baltimore (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore, John Harbaugh, expresó sus frustraciones este jueves sobre las pautas enviadas a los 32 equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que describen los procedimientos para la reapertura total de sus instalaciones de práctica, que se cerraron debido a la pandemia del coronavirus.

"He visto todos los memorandos sobre eso, y para ser honesto, es imposible lo que nos piden que hagamos. Humanamente imposible", declaró Harbaugh en una entrevista con la emisora de radio 105.7 The Fan.

Harbaugh señaló que su posición es la de que "haremos todo lo que podamos hacer. Vamos al aire libre, tendremos máscaras. Pero, ya sabes, es un deporte de comunicación. Tenemos que poder comunicarnos entre nosotros en persona. Tenemos que entrenar".

El protocolo requiere distanciamiento físico en el vestuario, salas de reuniones y de pesas, así como cafeterías. Harbaugh dijo que no está seguro de cómo esos estándares pueden aplicarse de manera realista en todas partes.

"Estoy bastante seguro de que el grupo no tendrá una distancia de dos metros", subrayó Harbaugh. "¿Los jugadores se van a duchar uno a la vez todo el día y van a levantar pesas de la misma manera?. Estas son cosas que la liga y el sindicato deben controlar y deben ponerse de acuerdo".

Harbaugh aconsejó que "pido que haya algo de sentido común para que podamos operar en un día de 13 horas en el campo de entrenamiento que nos están dando y hacer nuestro trabajo".

El entrenador en jefe de los Ravens reiteró que "esa es la única cosa, que puedo decir por mi parte, pero reconozco que estoy un poco frustrado con todo lo que he escuchado y leído hasta ahora, por lo que creo que necesitan que lo definan un poco mejor".

Los campos de entrenamiento están programados para comenzar a fines de julio, con el primer partido de la pretemporada, los Cowboys de Dallas contra los Steelers de Pittsburgh en el Encuentro del Salón de la Fama, el próximo 6 de agosto.

Harbaugh espera que las partes acuerden pautas que sean "más realistas y prácticas" cuando llegue ese momento.