J&J se anticipa a nueva ola de covid, acelera pruebas de vacuna

(Bloomberg) -- Johnson y Johnson está acelerando las pruebas de su vacuna contra el covid-19 en lo que su director científico llama “una carrera contra el tiempo” y contra una posible segunda ola del virus.

“¿Volverá en verano? No lo sabemos. ¿Volverá el año que viene? No lo sabemos”, dijo Paul Stoffels en una entrevista. “Si nos preparamos para lo mínimo, no será suficiente”.

Para anticiparse a esa posibilidad, el gigante farmacéutico estadounidense adelantó esta semana el cronograma para su prototipo de vacuna y dijo que comenzará las pruebas en humanos en la segunda mitad de julio, aproximadamente dos meses antes de lo esperado. Las pruebas de la etapa final podrían comenzar en septiembre.

La vacuna de J&J es una de las más de 130 en desarrollo contra el nuevo coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. Otra de ellas es la de Moderna Inc., cuyas pruebas de la etapa final en humanos también están programadas para fines del verano, a medida que los investigadores compiten para garantizar la protección contra el virus y permitir que el comercio y las escuelas vuelvan a abrir de manera segura.

J&J pudo adelantar su cronograma basándose en la solidez de los resultados preclínicos, el éxito en la fabricación de lotes de forma temprana y el estímulo de las autoridades reguladoras, dijo Stoffels.

Dos regímenes

A mediados de julio, J&J estudiará tanto una dosis de una sola inyección como un régimen que incluye una segunda inyección de refuerzo en 1.034 adultos sanos para determinar cuál usar en las pruebas a gran escala, dijo Stoffels. El estudio, que evaluará la seguridad y la respuesta inmune de los participantes, se llevará a cabo en Estados Unidos y Bélgica.

J&J está planeando con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas adelantar un ensayo de etapa final a mediados de septiembre, si los primeros estudios van bien. Este ensayo de fase 3 tendrá como objetivo demostrar que la vacuna puede prevenir al menos 70% de los casos de covid-19, que Stoffels describió como un “objetivo común y aceptado” dentro de la industria.

J&J dijo anteriormente que su vacuna podría estar lista para uso de emergencia en trabajadores de la salud en enero, y tiene un acuerdo de más de US$1.000 millones con la unidad de investigación biomédica del Gobierno de Estados Unidos para desarrollarla.

Las pruebas de la etapa final podrían incluir hasta 100.000 personas a medida que la compañía intensifica los esfuerzos para “poner fin a la epidemia”, dijo Stoffels.

Tendencias pandémicas

El número dependerá de la tasa de infección en la población general en el momento en que se realiza la prueba. Si es relativamente alto, se necesitarán tan solo 30.000 pacientes. Si los niveles son bajos, se requeriría más participantes para demostrar que la vacuna funciona.

Los analistas de datos de J&J están estudiando las tendencias de las enfermedades en todo el mundo para anticipar qué lugares tienen probabilidades de tener tasas de infección lo suficientemente altas como para que sea sensato realizar una costosa prueba de la vacuna.

“Se está trabajando mucho ahora para predecir dónde debemos estar a mediados de septiembre y el resto del año”, dijo Stoffels. Además de EE.UU., J&J está monitoreando los datos de contagio en América del Sur, Asia y África.

J&J actualmente no está considerando los estudios en los que los voluntarios tratados con vacunas experimentales se contagian deliberadamente con un virus para comprimir el proceso de prueba típico, señaló Stoffels.

Escala de fabricación

Las compañías farmacéuticas, los institutos académicos y los gobiernos que compiten por desarrollar una vacuna segura y efectiva están construyendo simultáneamente infraestructura de fabricación antes de que se identifique una vacuna probada.

J&J ha dicho que planea producir mil millones de dosis para fines de 2021 en caso de que su candidato a la vacuna tenga éxito.

En abril, J&J llegó a dos acuerdos para asegurar capacidad de fabricación adicional en las instalaciones de Baltimore y Bloomington, Indiana. Ahora está buscando cerrar dos colaboraciones más, señaló Stoffels.

Nota Original:J&J Speeds Up Covid Vaccine Plans in Sprint Against Second Wave

©2020 Bloomberg L.P.