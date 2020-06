Herrera asegura que a Osorio le faltó liderazgo ante Brasil en Rusia 2018

El entrenador de América, Miguel Herrera. EFE/José Méndez/Archivo

México, 11 jun (EFE).- El seleccionador de México en el Mundial del 2014, Miguel Herrera, aseguró este jueves que al colombiano Juan Carlos Osorio le faltó liderazgo como entrenador previo al partido ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"La selección que Osorio dirigió en Rusia fue la misma que le ganó a Brasil la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 y que conmigo empató ante Brasil en su casa en el Mundial del 2014; decir que no respondieron al siguiente Mundial es un pretexto. Si no encuentras respuesta en el vestuario, la impones tú, porque eres el líder", comentó el estratega en una charla con la Liga Mx.

Herrera, actual entrenador del América de México, reconoció estar enojado por unas declaraciones de Osorio en las que reveló que antes del partido ante Brasil, preguntó a sus entrenados si estaban listos para el enfrentamiento, pero encontró silencio.

En aquella explicación, el colombiano tachó a los mexicanos de no tener valor moral para enfrentar a las mejores selecciones del mundo.

"Fue molesto que en las declaraciones que hizo, Osorio se tocara el corazón y la cabeza, como diciendo que al jugador mexicano le falta corazón y mentalidad. Eso es mentira, el único que dudó ese día fue él por la pregunta de si estaban preparados", dijo el técnico de la selección que ganó el oro olímpico en 2012, Luis Fernando Tena.

Tena, entrenador del Guadalajara, comentó en la charla virtual que si algo le sobró al México que derrotó a Brasil en la final de Londres 2012 fue la mentalidad y la confianza.

"Brasil era el favorito en Londres, ganó sus juegos anteriores por bastante diferencia, pero las palabras en nuestro planteamiento fueron presión y atrevimiento; no los dejamos jugar en ninguna parte del campo debido al convencimiento del grupo y tuvimos el atrevimiento de ir a atacar", concluyó Tena.