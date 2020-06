Henry Martín asegura que uruguayo Viñas contagia al América su 'hambre'

El jugador del América de México Henry Martín (d) disputa el balón con Fernando Meza (i) del Atlanta United de Estados Unidos, durante un partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf realizado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 12 jun (EFE) .- El delantero Henry Martín, del América del fútbol mexicano, aseguró este viernes que el delantero uruguayo Federico Viñas beneficia al equipo con su 'hambre' de destacar.

"Viñas es como yo, sale de la nada, le dan la oportunidad y la aprovecha, es el 'hambre' de triunfo y de ser alguien lo que demuestra en la cancha y nos contagia. Él y yo nos entendemos desde el primer momento porque compartimos la pelota, no somos egoístas", explicó en videoconferencia.

El sudamericano, de 21 años, y Martín, de 27, han sido los mejores delanteros en la escuadra capitalina en los últimos dos torneos, sumando entre ambos 18 anotaciones.

El América anunció este viernes que regresarán a entrenamientos en cancha a partir del lunes 15 de junio mediante grupos de seis futbolistas, lo que para Martín representa una buena noticia ya que se encuentran desesperados por jugar el Apertura 2020 que se inicia el 24 de julio.

"Tenemos que adaptarnos a esta pretemporada. En diciembre nos pasa lo mismo, no tenemos mucho tiempo para hacer pretemporada, podría ser algo similar, no habrá muchos partidos de preparación ni entrenamientos en playa, vamos a estar más que listos para afrontar el siguiente torneo", agregó el cinco veces internacional con México.

Al opinar sobre la posibilidad de jugar sin VAR (Asistencia al Árbitro por Vídeo), Martín no está preocupado porque a su parecer los jueces en el fútbol mexicano no lo han implementado correctamente.

"Han tenido muchos problemas sobre cómo se juzgan las jugadas, al final creo que no se utilizó de la forma correcta. Las jugadas se definen por lo que el árbitro vio antes de consultar el VAR, yo no lo extrañaré", dijo el exjugador de Tijuana.

Martín, uno de los delanteros mexicanos más regulares en los últimos años del balompié del país, aún apunta a regresar a la selección mexicana, de la que no forma parte desde el 2018 y en la que compite por un puesto con elementos como Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, y Javier Hernández, del Galaxy estadounidense.

"La alta competencia que hay por un lugar para ser el delantero de la selección mexicana es sana ya que nos mejora a todos para subir nuestro nivel", concluyó.