"Estoy listo al 100%", asegura Wayde Van Niekerk

El sudafricano Wayde van Niekerk (27 años), campeón olímpico de 400 metros en 2016, afirma estar por fin "preparado al 100%" cuando no ha corrido en competición internacional desde una grave lesión en la rodilla derecha en octubre de 2017.

"Mi cuerpo se siente bien, he tenido tiempo para permitir a mi rodilla acostumbrarse a comprender los diferentes niveles de dolor (entre riesgo de lesión o dolor pasajero)", explica el sudafricano en una entrevista que será difundida el sábado en las redes sociales de la Liga de Diamante.

"Estoy listo al 100%", asegura el sudafricano, que corrió en competición por primera vez desde hace dos años y medio en febrero en Bloemfontein, en 100 metros (10.10), 200 metros (20.31) y una semana más tarde en 400 metros (47.42).

"Saber que no había perdido mi velocidad me ha dado confianza. Sabía que hacía falta que fije desafíos a mi cuerpo para romper algunas barreras. Ahora me hace falta simplemente unir todos los trozos del rompecabezas para correr de nuevo a mi mejor nivel en 400 metros"

Doble campeón del mundo de la vuelta a las pista (2015 y 2017), Wayde Van Niekerk había realizado el logro de convertirse en campeón olímpico en Rio en 2016 estableciendo un nuevo récord del mundo (43.03), anunciándose como la gran estrella del atletismo posterior a Usain Bolt.

Víctima de una ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido de rugby en octubre de 2017, Van Niekerk no ha disputado desde entonces competiciones internacionales.

Único punto positivo de su larga ausencia: "el período (de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus) seguramente ha sido más fácil de vivir para mí que para los otros atletas, ya que mi lesión me ha forzado a hibernar como en confinamiento durante dos años".

rg/psr/pm