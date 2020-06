Estímulo verde de la UE para renovación energética de edificios

(Bloomberg) -- El paquete de recuperación económica más ecológico del mundo tiene como objetico acelerar la renovación de edificios en la Unión Europea, ayudando a la región a ahorrar energía como parte de su ambiciosa apuesta por la neutralidad climática.

La Comisión Europea, rama reguladora del bloque, abrió el viernes consultas públicas sobre su iniciativa Renovation Wave, buscando opiniones de empresas, Gobiernos y ciudadanos sobre cómo hacer que el programa sea efectivo. El sector de la construcción es el mayor consumidor de energía de la UE y representa aproximadamente 36% de las descargas de dióxido de carbono del bloque.

“Además de reducir las emisiones, la renovación conducirá a un menor consumo de energía, a edificios más seguros y saludables, así como a abordar la pobreza energética y mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo la comisión en un comunicado. “En términos de empleo, la renovación también estimulará numerosos empleos locales y calificados y, por lo tanto, también generará claros beneficios para la economía local”.

El cambio hacia una economía sostenible es un pilar central del paquete de 750.000 millones de euros de la UE para recuperarse de la crisis del coronavirus. Los jefes de Gobierno de la región lo discutirán la próxima semana.

Bajo su estrategia de acuerdo verde, presentada solo varias semanas antes de que la pandemia azotara la región, la UE quiere reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y utilizar los recursos de manera más eficiente. Como parte de la limpieza del medio ambiente, la comisión está analizando endurecer el objetivo europeo de 2030 de reducir las emisiones en 50-55%. El objetivo existente es 40% de los niveles de 1990.

Según las estimaciones de la UE, aproximadamente 75% de los edificios existentes son ineficientes energéticamente y solo 1% de los edificios son actualmente renovados cada año. Europa quiere al menos duplicar esta tasa para alcanzar sus objetivos de eficiencia energética, energías renovables y clima.

La comisión planea publicar una estrategia para la renovación de edificios en otoño.

