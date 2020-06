Elton John se une al dúo emergente Surfaces en "Learn to fly"

El cantante Elton John. EFE/EPA/JULIAN SMITH/Archivo

Madrid, 12 jun (EFE).- Animando a "mantener la cabeza en alto", Elton John colabora con el dúo americano Surfaces en su nuevo sencillo lanzado este viernes, "Learn to fly", una composición que quiere ayudar al mundo a "aprender a volar de nuevo".

La propuesta de Surfaces de "cantar y tocar un pequeño piano en 'Learn to fly'" sorprendió a Elton John, quien ya conocía a los jóvenes por el éxito de su canción "Sunday Best", que suma ya más de mil millones de reproducciones hasta la fecha, según informa Universal Music en un comunicado en el que se incluyen declaraciones de los artistas.

El dúo con sede en Texas (EE. UU.), formado por Forrest Frank y Colin Padalecki, ha logrado posicionarse en el puesto número uno de la lista de artistas emergentes de Billboard, gracias a la gran acogida del sencillo "Sunday Best" y de su tercer y último álbum de estudio, "Horizons".

Frank y Padalecki comenzaron a escribir "Learn to fly" hace meses y, tras "una serie de sesiones de estudio de (videollamadas por) Zoom" con Elton John, lograron grabar una canción que esperan que inspire "a las personas a abrir sus corazones".

Por su parte, el artista británico, multipremiado en los Grammy, al que le "encantó la canción y la producción" desde el principio, asegura que ha sido "muy divertido trabajar en un disco que no es de Elton".