El Valladolid de Ronaldo, pone a prueba las esperanzas del 'vasco' Aguirre

El entrenador del Leganés, el mexicano Javier Aguirre. EFE/ Carlos Mateo/Archivo

Leganés/Valladolid (España), 12 jun (EFE).- El Valladolid, club presidido por el brasileño Ronaldo Nazario, pone este sábado a prueba la capacidad de supervivencia del Leganés que dirige el mexicano Javier Aguirre, con su visita al estadio de Butarque en la reanudación del campeonato español de fútbol.

Más de cien días después el estadio de Butarque volverá a acoger un partido oficial y no será uno cualquiera ya que tanto el Leganés como el Real Valladolid se juegan tres puntos vitales en la lucha por la permanencia.

Separados por solo seis puntos de diferencia, con los madrileños ocupando puestos de descenso, la victoria le permitiría a quien la consiga tomar algo de aire y afrontar con confianza las diez jornadas restantes.

La cita servirá además para comprobar cómo llegan los dos contendientes tras el parón por la crisis sanitaria del coronavirus y en qué medida les afecta jugar a puerta cerrada, algo a lo que tendrán que acostumbrarse ya que será habitual a corto-medio plazo.

Lejos quedan de momento los partidos con público, el último de los cuales se llevaron los leganenses en el campo del Villarreal. Un resultado positivo como lo son los precedentes históricos contra los vallisoletanos, a los que han ganado en los cuatro choques donde ejercieron como locales y contra los que solo han perdido una vez en nueve ocasiones.

En lo que respecta a la plantilla, el técnico mexicano Javier Aguirre tendrá disponibles a todos los integrantes de la misma si bien el argentino Alexander Szymanowski, que ha trabajado en periodos breves con el grupo desde el retorno a la actividad, aún sigue recuperándose de una grave lesión.

Por su parte el Real Valladolid afronta el reto con la única baja confirmada del guardameta José Antonio Caro, quien sufre una hiperextensión en el codo izquierdo y será sustituido a priori en la convocatoria por el portero del equipo filial, Samuel.

Son muchas las incertidumbres a las que se verán sometidos todos los equipos, y los jugadores del Real Valladolid son conscientes de la necesidad de abstraerse de todo lo que no sea el importante partido que abordarán este sábado en Butarque, en el que aspiran a sumar los tres puntos.

Durante estas semanas de pretemporada, se ha hecho hincapié en el plano físico, tal y como ha reconocido Sergio González, con el fin de que todos recuperaran el tono y para evitar posibles lesiones, por lo que el aspecto táctico ha quedado en un segundo plano, si bien se han dedicado a él estos últimos días.

"Me preocupa que el Leganés haya perdido el miedo a perder", ha sido una de las frases más destacadas del técnico catalán en la previa del choque ante el conjunto madrileño, un rival que "va a jugar mucho más desinhibido y con mucha intensidad", lo que los vallisoletanos deberán igualar, si quieren sacar algo positivo de su visita.

Va a ser una gran piedra de toque para conocer el estado real de la plantilla blanquivioleta, su capacidad de adaptación a la nueva situación, a los cambios en la normativa, al hecho de no tener público y de tener que seguir respetando los protocolos de seguridad, aunque todos confían en que, una vez ruede la pelota, se olviden todos los condicionantes externos.

Saben que no va a ser un partido fácil, ni desde el punto de vista deportivo, ni desde el emocional, de ahí que todos se hayan conjurado para unirse, dar el máximo rendimiento y demostrar que son capaces de superar cualquier obstáculo, máxime si delante tienen a un equipo que se está jugando lo mismo que ellos.

También queda aparcada la dinámica negativa del cuadro blanquivioleta en los últimos encuentros ligueros, con derrotas ante la Real Sociedad, y el Athletic Club, en este caso, de manera abultada y, por tanto, se produce un nuevo comienzo con el firme propósito de cambiar esa racha.

Alineación probable:

Leganés: Cuéllar; Rosales, Awaziem, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Roque Mesa, Kevin Rodrigues, Aitor Ruibal; Óscar Rodríguez y Carrillo.

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero; Óscar Plano, Rubén Alcaraz, Joaquín, Toni Villa; Enes Ünal y Guardiola.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz)

Estadio: Butarque

Hora: 19.30. (17.30 GMT)

Puestos: Leganés (19º. 23 puntos) Valladolid (15º. 29 puntos).

La clave: El estado físico y mental de ambos conjuntos tras varios meses sin competir por el parón generado debido a la crisis sanitaria del coronavirus

El dato: El Valladolid siempre ha caído derrotado en sus cuatro visitas a Leganés y únicamente ha logrado una victoria durante los nueve precedentes entre ambos

La frase: "Duele la ausencia de aficionados en las gradas", dijo en sala de prensa el técnico Javier Aguirre.

El entorno: En el Leganés hay muchas esperanzas puestas en este partido así como en la posibilidad de sellar la salvación en las once 'finales' que quedan por delante.