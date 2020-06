El presidente Lacalle Pou destaca el "gran trabajo" y la calidad humana del canciller Ernesto Talvi

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 12 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, destacó este viernes la calidad humana y el "gran trabajo" que está llevando adelante el canciller del país, Ernesto Talvi, quien se plantea dejar su cargo en el Ejecutivo.

"Uno integra el Gobierno con gente idónea, con equilibrios políticos, pero trata sobre todo de juntarse con buena gente", aseveró el mandatario en referencia al actual ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, aseguró que siempre creyó que Talvi "era una persona que podía aportarle al país" y que sigue pensando lo mismo.

De acuerdo con esto, explicó que, sin importar el lugar que el ministro ocupe en el Gobierno, ambos van a "empujar el carro".

"Qué va a pasar en el tiempo no sabemos, sí se, no tengo la menor duda, que va a estar en la primera línea de batalla para que al país le vaya bien", enfatizó.

Finalmente, Lacalle Pou, elogió el labor que hizo Talvi en la Cancillería. "Ha hecho un gran trabajo en este tiempo, lo saben los uruguayos y se sabe a lo largo y ancho del mundo", resaltó.

Este viernes, el mandatario y el ministro coincidieron en un encuentro llevado a cabo en el Museo de Artes Decorativas, donde se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de Ana Frank.

Tras la finalización de este, Talvi publicó un mensaje en su cuenta de Twitter acompañado de una foto suya junto al presidente.

Este jueves, en la misma semana en que el Gobierno de Lacalle Pou cumplió 100 días en el poder, el canciller anunció que renunciará a esa cartera, aunque no dio la fecha de su salida.

En poco más de tres meses en el cargo, Talvi ha cumplido un papel destacado como titular de su cartera, hasta convertirse en uno de los más valorados de todo el Ejecutivo tanto por la ciudadanía como a nivel internacional.

En un Gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional (PN-centroderecha), el canciller es uno de los tres ministros del Partido Colorado (PC-centroderecha), al que llegó como "outsider" en 2019 y en el que derrotó en las elecciones internas al histórico líder y expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).