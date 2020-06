El hospital argentino Posadas, en el frente de batalla contra la COVID-19

Fotografía fechada el 04 de junio de 2020 de un grupo de médicos trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Posadas, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 12 jun (EFE).- Cada día llegan más pacientes y una creciente tensión se palpa en los pasillos y en el paso apurado del personal sanitario. El hospital Posadas, un gigante estatal a cargo de la salud de 7 millones de personas en su área de influencia, está en el frente de batalla contra el coronavirus en el populoso cordón urbano que rodea a Buenos Aires, uno de los principales focos de contagio en Argentina.

La prioridad hoy es salvar vidas, limitar la transmisión del virus y cuidar a su personal de cara a un pico de infectados cada vez más próximo.

Por eso, la principal preocupación es "que no alcancen las camas", expresa a Efe el director general del hospital nacional Alejandro Posadas, Alberto Maceira.

"Creo que ese es el principal problema, como se vio en el resto del mundo, con lo cual esa es hoy mi duda más importante", reconoce.

El hospital Posadas es el centro de salud más grande de Argentina y con 22.000 metros cuadrados cubiertos impacta a la vera de la Autopista del Oeste, en la localidad de Morón, muy cerca de la división entre la capital y la provincia de Buenos Aires.

Cuenta con un plantel de 5.000 trabajadores de la salud para atender a una enorme población de las localidades vecinas y debió readaptar su esquema de servicio ante la irrupción de la pandemia a principios de marzo.

Se armó una doble circulación para separar la guardia y el área de COVID-19 de las de "no COVID-19" y se sumaron respiradores artificiales a las salas de internación para contar con "100 camas ventiladas", según precisa su director.

CUIDADOS EXTREMOS

El aviso del traslado de un paciente activa el protocolo interno: se liberan los pasillos, pasa la camilla y todo se desarrolla rápidamente, incluido el trabajo del personal de limpieza que sigue su andar para desinfectar desde el ascensor hasta los pasillos, incluidas las puertas que se hayan atravesado, aunque el enfermo no haya tocado nada.

El personal sanitario convive con la tensión y el miedo de un contagio, muchos de ellos -y por decisión propia- decidieron aislarse de sus familias para protegerlos.

Enfermeros y médicos deben cumplir a rajatabla la disposición de utilizar todos los elementos de protección, que incluye en algunos casos el uso de doble barbijo para proteger los tapabocas quirúrgicos N95 -codiciado en todo el mundo en medio de la pandemia- porque, según admiten algunos profesionales, a veces se reutilizan.

Vestirse y desvestirse lleva mucho tiempo y se hace de a dos, con ayuda, para evitar errores, que se pueden llegar a pagar muy caro especialmente a la hora de quitarse toda la protección cuando se termina el turno de trabajo.

En algunos casos, la falta de algunos materiales de protección y el incremento de las horas de trabajo suma estrés, según denuncian sectores sindicales.

LA CURVA SE ACELERA

El primer caso de coronavirus en Argentina se registró a principios de marzo y el Gobierno del peronista Alberto Fernández actuó con rapidez y ya el 20 de marzo todo el país entró en confinamiento obligatorio.

Esto hizo que la curva de infectados fuera creciendo muy lentamente hasta que el virus se expandió por el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne a la capital y a las localidades que la rodean y pertenecen a la provincia de Buenos Aires, e ingresó a los barrios vulnerables, signados por la pobreza y el hacinamiento.

Actualmente, Argentina registra más de 26.000 personas con coronavirus, con casi 800 fallecidos y alrededor de 8.500 recuperados.

"Todavía estamos en esta fase en la que no sabemos qué va a pasar ni cuándo va a pasar pero estamos preparados para, si llegan los pacientes, darles las respuestas que corresponden. La sensación es que hay una meseta más arriba de la meseta que estábamos teniendo días anteriores", asegura el director del hospital Posadas.

Hace unas semanas llegaban unas 15 consultas diarias por sospechas de coronavirus a la guardia del Posadas; el número creció luego a un promedio de 25 y esta semana se superaron las 40, precisa.

"Creemos que todavía no está desencadenado todo el proceso de consulta que calculamos que va a venir", reflexiona, guiado por las experiencias en otros países latinoamericanos.

De todos modos, aún hay pocas camas ocupadas por pacientes con COVID-19, menos de 20 de las 520 de que dispone el gigantesco hospital, y solo dos pacientes se encuentran internados en la unidad de terapia intensiva.

La llegada del invierno austral y las bajas temperaturas pueden complicar el escenario, porque todos los años crece para esta época la demanda de camas hospitalarias y exige al límite a todo el sistema sanitario, a lo que ahora se sumará la pandemia de coronavirus.

PREOCUPACIÓN POR OTRAS PATOLOGÍAS

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige hasta el 28 de junio en la región metropolitana de Buenos Aires y el temor a un contagio de coronavirus alejó a la gente del hospital, con consecuencias que después de casi tres meses de confinamiento preocupan a las autoridades sanitarias.

"Vemos que la patología es un poco más compleja", advierte el director del Posadas, un hospital de alta complejidad que atiende todo tipo de afecciones.

Estas últimas semanas recibieron más pacientes "no COVID-19", "por un lado puede ser que la población haya perdido un poco el temor y, por otro, que la población está más enferma porque fueron más de 70 días sin consultar, entonces toda la patología crónica puede que esté un poco más grave y que la consulta tenga que ser inminente", señala Maceira.

El hospital comenzó a rehabilitar consultorios de atención general e inició una campaña para concientizar a la población, con un seguimiento telefónico de los pacientes con una enfermedad crónica y trabajando con videoconferencia con aquellos que necesitan una consulta puntual con un especialista.

"Estamos trabajando con la sociedad para que empiece a consultar al hospital y que no lleguen los pacientes en peores condiciones", subraya el director del Posadas.

Cecilia Caminos