EE.UU. no formaliza por ahora las sanciones a la compañía cubana Fincimex

Varias personas esperan fuera de una oficina de Western Union, este jueves en La Habana, (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Washington, 12 jun (EFE).- Estados Unidos no ha formalizado por ahora las sanciones a la compañía cubana de servicios financieros Fincimex, canal obligatorio de las remesas a Cuba, aunque asegura que lo hará en los "próximos días", tras el anuncio el pasado 3 de junio del Departamento de Estado de que la iba a incluir en la "lista negra" de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción.

Se esperaba que este viernes se formalizara la nueva regulación con la publicación en el Registro Federal de EE.UU. de esa lista actualizada con las nuevas inclusiones, entre ellas la de Fincimex, pero finalmente esta compañía no aparece en el listado.

Además, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), debía ofrecer los detalles sobre la medida.

Ni el Departamento de Estado ni el del Tesoro han precisado el motivo por el que no aparece Fincimex en la lista actualizada que ha aparecido hoy el Registro Federal.

FINCIMEX, VITAL PARA LAS REMESAS

Fincimex, la compañía del conglomerado militar cubano que canaliza las transferencia de remesas familiares a la isla, principalmente desde Western Union, es una de las siete empresas cubanas que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció a principios de este mes que serían agregadas a la Lista Restringida de Cuba.

El resto son tres hoteles, dos centros de buceo y un delfinario, todos ellos propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba, según EE.UU., que sí que aparecen en el listado actualizado publicado este viernes en el Registro Federal.

Preguntado por Efe respecto a la ausencia de Fincimex de la lista, un portavoz de la cartera de Exteriores de EE.UU. afirmó que el Departamento de Estado va a emitir "una corrección" del aviso aparecido este viernes en el Registro Federal para agregar a la Lista Restringida de Cuba "siete subentidades".

"Esta corrección aclara que Fincimex se añadirá a la Lista Restringida de Cuba como séptima subentidad".

UNA "CORRECCIÓN" QUE SE HARÁ "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS"

El portavoz no ofreció una fecha exacta para efectuar esa "corrección" y se limitó a indicar que se hará "en los próximos días".

Y precisó que "la adición de Fincimex a la CRL (siglas en inglés de Lista Restringida de Cuba) será efectiva cuando la corrección se publique en el Registro Federal".

La fuente oficial recordó que el objetivo de la última actualización del listado es "limitar aún más el flujo de fondos estadounidenses que benefician de forma desproporcionada al Ejército cubano, la inteligencia y los servicios de seguridad a expensas del pueblo cubano".

En el caso concreto de Fincimex, el portavoz destacó que "esta actualización aborda los intentos del régimen de capturar el flujo de divisas destinadas al pueblo cubano y disuadir a los viajeros de EE.UU. de (emplear) negocios turísticos a menudo propiedad del Ejército".

WESTERN UNION DICE QUE TODO SIGUE IGUAL

Una portavoz de Western Union, Margaret D. Fogarty, citada por medios de comunicación estadounidenses, confirmó este viernes que por el momento nada ha cambiado en sus operaciones en la isla.

"Podemos confirmar que nuestro negocio y servicios de EE.UU. a Cuba siguen operando como siempre y en cumplimiento con la ley y regulaciones de EE.UU.", subrayó Fogarty.

"Los clientes pueden enviar dinero a través de tiendas minoristas o digitalmente a través de westernunion.com o nuestra app. Cualquier cambio futuro en los servicios será comunicado directamente a nuestros accionistas".

Las compañías extranjeras que quieren operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal y, en el caso de Western Union, ese socio es desde 2016 Fincimex, una poderosa compañía que también procesa en la isla las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, así como una parte de los pagos de Airbnb a sus anfitriones cubanos.

Tras el anuncio del pasado 3 de junio de la inclusión de Fincimex en la lista, miles de cubanos que reciben remesas de sus familiares en EE.UU. temían que pudieran perder su fuente vital de ingresos si la medida era retroactiva y afectase al convenio con Western Union, o sólo fuera a impedir futuros acuerdos, un detalle que se esperaba conocer con la publicación de los detalles de la regulación por parte de OFAC.