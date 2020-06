Disturbios en comunidad indígena mexicana por versiones falsas sobre covid-19

Tuxtla Gtz, México, 12 Jun 2020 (AFP) - Pobladores de una comunidad indígena del estado mexicano de Chiapas (sur) vandalizaron este lunes la alcaldía y un hospital para protestar por las fumigaciones contra el dengue que sospechan son usadas para envenenarlos, en medio de falsas versiones en torno a la covid-19.La alcaldía de Villa las Rosas denunció en un comunicado que estos disturbios fueron orquestados por "falsos líderes" que buscan "desestabilizar" a esta comunidad de unos 28.000 habitantes, en su mayoría indígenas.Esta es la segunda rebelión que encabezan indígenas de Chiapas luego de que en la comunidad de Venustiano Carranza también fueran atacados edificios públicos el 28 de mayo en medio de falsas versiones en redes sociales que niegan la existencia del nuevo coronavirus o denuncias de que las autoridades pretenden esparcir la enfermedad en fumigaciones contra el dengue."Los fumigadores vienen contaminando (...). Estuvieron fumigando en la noche, estaban rociando líquido para matar a la gente", dijo a la AFP un campesino de Villa las Rosas al ser interrogado sobre los motivos de la protesta.Este campesino, que por seguridad pidió el anonimato, dijo que en su comunidad no creen en la existencia de la covid-19, pero acusó a médicos y autoridades de envenenar y no dar la debida atención médica a pobladores. "Llegan con un pequeño dolor de cabeza y ya lo sacan muerto en diez, veinte minutos", reclamó.Otro de los detonantes sería la prohibición de que un campesino que murió por covid-19 fuera velado, lo que desató el enojo de sus familiares y vecinos, que salieron a protestar a las calles."Los hombres ingresaron a la alcaldía para (intentar) quemarla", dijo a la AFP otro poblador que pidió no ser identificado por temor a represalias.El hospital comunitario fue vandalizado, el director del mismo sufrió varios golpes y prendieron fuego a una ambulancia.La fiscalía del estado informó que ya inició una investigación.En otras localidades como Simojovel, Totolapa y Arriaga, los habitantes se han organizado también para impedir el paso de personal de salud que realiza brigadas para informar y alertar sobre la covid-19.México registra cerca de 16.000 muertes y casi 134.000 contagios por el nuevo coronavirus.str/sem/lda