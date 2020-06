Datos de covid-19 en Brasil subestiman infecciones: estudio

(Bloomberg) -- A medida que el nuevo coronavirus atraviesa Brasil, las infecciones de la enfermedad pueden estar mucho más extendidas de lo que sugieren los datos oficiales, revela un nuevo estudio.

Investigadores de la Universidad de Pelotas en el sur de Brasil estiman que hay seis casos no reportados por cada diagnóstico confirmado en 120 ciudades incluidas en el estudio. La conclusión se basa en pruebas y entrevistas con un grupo aleatorio de más de 31.000 personas realizadas del 4 al 7 de junio. Solo en Río de Janeiro, donde hay 40.000 casos incluidos en el recuento oficial del gobierno federal, hasta medio millón de personas pueden haber estado expuestas a la enfermedad mortal desde que comenzó la pandemia.

“El número de personas con anticuerpos es de millones, no de miles”, dijeron los autores, dirigidos por el decano universitario y coordinador del estudio Pedro Hallal, en una declaración el jueves.

Los resultados de los llamados análisis de sangre de anticuerpos rápidos se ajustaron por posibles falsos negativos y falsos positivos, estimados en 15% y 0,02%, respectivamente, dijo Hallal.

Si bien las “marcadas diferencias” entre las regiones de Brasil impiden que los investigadores determinen exactamente qué porcentaje de los 210 millones de personas de Brasil ya pueden haber estado expuestos, agrega evidencia a lo que los profesionales de la salud y los funcionarios gubernamentales han sospechado durante mucho tiempo: en un país donde el Gobierno ha rechazado las cuarentenas a gran escala y donde los factores sociales y económicos diluyen las pocas medidas de distanciamiento social que se han ordenado, el virus ha estado circulando en gran medida sin control.

Brasil, el país más grande de América Latina, solo está por detrás de EE.UU. en número de casos y está cerca de eclipsar al Reino Unido como el lugar con la segunda mayor cantidad de muertes por la enfermedad, con más de 800.000 casos y casi 41.000 muertes hasta el jueves. La Institución para la Evaluación y la Medición de la Salud de la Universidad de Washington, en la que se ha basado la Administración Trump, proyecta que Brasil superará a Estados Unidos en muertes per cápita a mediados de julio.

Los estados del noreste ahora tienen más casos que la región que alberga a Sao Paulo y Río de Janeiro, que comenzó como el epicentro de la pandemia en el país. Aunque el número de muertes en el noreste es aún menor (el sureste representa casi la mitad de todas las muertes confirmadas de covid), la tasa de mortalidad por cada 100.000 personas es la más alta entre las cinco regiones de Brasil.

Mientras tanto, varios estados y ciudades han comenzado a levantar las órdenes de cuarentena que varían enormemente en todo el país, en medio de la creciente presión para reabrir la economía. Las escenas de multitudes en centros comerciales y calles concurridas han preocupado a los expertos en salud, que dicen que los cambios llegarán demasiado pronto y aumentarán la transmisión del virus nuevamente.

“Es como si estuviéramos desafiando al virus”, dijo Hallal en un webcast con el periódico Valor Economico el viernes. “Es irresponsable y podría tener consecuencias muy graves. Es muy preocupante”.

Nota Original:Covid Boom in Brazil Far Bigger Than Data Shows, Study Finds

