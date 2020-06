Colapso de América Latina por covid pudo ya tocar fondo: Goldman

(Bloomberg) -- Los casos de coronavirus continúan aumentando en América Latina, el epicentro actual de la pandemia, pero su sufrimiento económico podrían estar en vías de recuperación.

Según una nota de investigación que Goldman Sachs envió a clientes el viernes, los datos y las métricas del banco sugieren que la actividad económica de la región pudo haber alcanzado un punto de inflexión a mediados de mayo cuando los Gobiernos comenzaron a flexibilizar las medidas de cuarentena.

“Si bien las curvas virales aún no han alcanzado su máximo, es probable que ya haya pasado lo peor en términos de disminución de la actividad”, escribió Alberto Ramos, director del equipo de investigación económica para América Latina del banco.

El número de casos regionales de covid-19 supera los 1,4 millones. Brasil y México, gigantes demográficos, están evidenciando un rápido aumento de las tasas de infección con crecientes muertes. La pandemia también continúa extendiéndose en Perú, Colombia, Chile y Bolivia.

Ramos advirtió que cualquier recuperación demoraría más de un año, y las perspectivas siguen siendo “altamente volátiles” debido a la imprevisibilidad del trayecto viral y la capacidad de las autoridades para contener la pandemia.

