Cartaginés-Saprissa y Alajuelense-Herediano abren las semifinales en Costa Rica

Jugadores y el director técnico de Saprissa Walter Centeno (c). EFE/José Valle/Archivo

San José, 12 jun. (EFE).- Las semifinales del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica comenzarán el próximo domingo con la visita del Saprissa al Cartaginés y del Herediano al Alajuelense, correspondientes a los partidos de ida.

El Cartaginés, el equipo más longevo de Costa Rica con 114 años de existencia, no es campeón desde 1940 y no clasificaba unas semifinales desde el 2014, por lo que tiene la consiga de romper las malas rachas y pelear por el soñado título.

Su entrenador, Hernán Medford, ha dicho que todos los equipos en esta instancia tienen las mismas posibilidades de ser campeón, por lo que ha exigido reconocimiento al trabajo que han hecho sus jugadores durante la temporada.

El delantero cubano Marcel Hernández es la principal figura de un Cartaginés que el domingo en casa buscará ganar frente a un Saprissa que terminó como líder solitario la fase de clasificación, pero que no ha mostrado su mejor nivel en las últimas jornadas.

El Saprissa, del entrenador Walter Centeno, contará con su formación estelar en la que sobresalen el centrocampista argentino Mariano Torres, el delantero juvenil Manfred Ugalde y el extremo derecho Christian Bolaños, líder de la clasificación de goleadores con 15 tantos.

En la otra semifinal, el Alajuelense, del técnico argentino Andrés Carevic, abrirá en casa el domingo contra el vigente campeón, Herediano, que supone una revancha de la final anterior.

Carevic ha dicho que prefiere abrir en casa la serie y que su equipo ha dejado en el pasado la final anterior para concentrarse en el presente y tomar ventaja.

El panameño Adolfo Machado será el pilar defensivo del Alajuelense, mientras que en el medio campo el hondureño Alex López tiene la obligación de levantar el nivel y nutrir de pases a los delanteros Jonathan McDonald y Jonathan Moya.

En la otra acera, el Herediano, del entrenador argentino José Giacone, ha elevado su rendimiento en las últimas semanas y quiere dar un golpe de autoridad el domingo para llegar con ventaja al partido de vuelta.

El ataque del vigente campeón será comandado por Yendrick Ruiz, a quien acompañan por los costados Gerson Torres y Berny Burke, mientras que en el medio campo la batuta estará en poder de Randall Azofeifa.

Los partidos de vuelta se disputarán el próximo miércoles.

El Torneo Clausura se reanudó en Costa Rica el pasado 19 de mayo tras dos meses de suspensión debido a la pandemia del COVID-19.

El certamen se desarrolla bajo un protocolo sanitario que obliga, entre otras cosas, a jugar sin público y a la aplicación de medidas higiénicas como el lavado de manos, la desinfección de los balones y el uso de mascarillas en los banquillos.