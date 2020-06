Burt Bacharach estrena con 92 años su primera canción desde 2005

En la imagen el compositor Burt Bacharach. EFE / Kote Rodrigo/ Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El músico y compositor Burt Bacharach, autor de clásicos como "What the World Needs Now Is Love" y "Alfie", estrenó este jueves su primera canción desde 2005, compuesta con 92 años junto al productor Daniel Tashian.

El tema, que se llama "Bells of St. Augustine", forma parte de una publicación de cinco canciones agrupadas bajo el nombre de “Blue Umbrella" que ambos han terminado de componer a distancia por el coronavirus.

"Nos engañamos un poco y escribimos una canción antes de que terminara el día", dijo Bacharach sobre su trabajo con Tashian en una entrevista con el diario Los Ángeles Times.

Bacharach, considerado uno de los compositores más importantes del siglo XX, contactó con Tashian tras escuchar el álbum que produjo para la cantautora Kacey Musgraves, "Golden Hour", ganador del Grammy al disco del año en 2019.

"Es un álbum sorprendente, uno de los mejores en los últimos años. Hermosas canciones. Bellamente producido", definió el músico.

Según Bacharach, trabajar con Tashian fue parecido a la experiencia que tuvo con Elvis Costello en 1998, cuando crearon "Painted From Memory".

El primer sencillo del autor en 15 años es "Bells of St. Augustine", un tema jazz-pop suave y melancólico.

Ambos continúan ultimando composiciones de manera remota ya que para Bacharach crear música es la principal distracción ante la crisis actual.

"Es mi droga. Voy al teclado y eso hace que las cosas se sientan mejor. Una vez estoy en el teclado trato de resolver algunos problemas, eso es lo que único que tengo en mente", aseguró el músico a sus 92 años.

Nacido en Misuri, Bacharach ha obtenido los galardones más importantes de la industria del entretenimiento en EE.UU. como seis premios Grammy, dos Globos de Oro, un premio BAFTA, un premio Emmy y tres premios Óscar.

Ha trabajado para The Beatles, Arteha Franklin, The Stranglers, Barbra Streisand y compuesto la banda sonora de "James Bond: Casino Royale" (1967).