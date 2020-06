Bob Dylan tuvo "náuseas" al ver a George Floyd "ser torturado hasta morir"

El legendario músico folk estadounidense Bob Dylan dijo que le enfermó ver a George Floyd, un hombre negro, "ser torturado hasta morir" por un policía blanco en Minneapolis, en una rara entrevista concedida al The New York Times y publicada este viernes.

"Me dieron náuseas al ver a George ser torturado hasta la muerte de esa manera", sostuvo Dylan, de 79 años, al día siguiente de la muerte de Floyd el 25 de mayo, en la única entrevista concedida fuera de su propio sitio web desde que ganó el Nóbel de literatura en 2016.

"Fue más que desagradable. Esperemos que haya justicia rápido para la familia Floyd y para la nación", declaró Dylan, quien se mudó a Minneapolis a los 18 años, para estudiar en la Universidad de Minnesota.

Varias canciones de Dylan en las décadas de los 60 y 70 como "Hurricane" o "George Jackson" exploraron el odio racial y la violencia policial contra los negros en Estados Unidos.

El músico se apresta a difundir este viernes su primer álbum de canciones originales en ocho años, "Rough and rowdy days".

La pandemia "es un precursor de algo más que vendrá", dijo al Times el músico, recluido en su hogar de Malibu, California (oeste), desde marzo.

"Es ciertamente una invasión", añadió, pero negó que fuera "bíblica".

"Eso implicaría que el mundo está a la espera de algún tipo de castigo divino. La extrema arrogancia puede tener castigos desastrosos. Quizás estemos en la víspera de la destrucción. Hay muchas maneras de pensar sobre este virus. Creo que solo hay que dejar que corra su curso", reflexionó.

Dylan dijo que no piensa en su propia muerte, sino en la muerte de la humanidad como especie.

"Pienso en la muerte de la raza humana. El largo, extraño viaje del simio desnudo. No quiero tratarlo con ligereza, pero la vida de todos es tan efímera. Cada ser humano, no importa cuán fuerte o poderoso, es frágil cuando se trata de la muerte. Pienso en ello en términos generales, no de una manera personal", afirmó.

A fines de marzo, en plena pandemia, Dylan sorprendió a sus fans al difundir "Murder most foul", su primera canción original en ocho años desde su álbum "Tempest" en 2012.

"Murder most foul" es una balada de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy, que describe la evolución de la contracultura en los años 60.

También fue la primera canción del músico folk desde que aceptó a regañadientes el premio Nóbel de Literatura en 2016, el primer compositor en recibir el galardón.

Dylan mantiene un cronograma incesante de giras, pero debió cancelar una serie de conciertos previstos en abril en Japón y en junio y julio en América del Norte debido a la pandemia.

