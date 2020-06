Valencia y Levante vuelven con derbi mirando a la Champions y la salvación

El delantero del Levante Roger Martí (i) protege un balón ante Paulista, del Valencia, durante un partido de Liga en Primera División. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 11 jun (EFE).- El Valencia y el Levante retomarán este viernes la Liga. después de los tres meses de parón por el coronavirus, con un derbi en Mestalla que como el resto de choques se disputará a puerta cerrada y en el que los locales buscarán tres puntos que les acerquen a la Champions y los visitantes para hacer los propio con la salvación.

El conjunto de Albert Celades está a cuatro puntos de los puestos que dan derecho a disputar la Liga de Campeones, un objetivo que se considera factible pero en el que no tiene tanto margen como para dejar pasar partidos.

El Valencia estaba en el peor momento de la temporada cuando se detuvieron las competiciones por lo que el paréntesis al menos ha servido para despejarse anímicamente y romper con la negatividad que rodeaba al equipo.

Pero más allá de esas cuestiones, el último mes de competición en el que recibió veinte goles en ocho encuentros demostró que el equipo había perdido la solidez defensiva que el técnico catalán había heredado del proyecto de Marcelino García Toral.

Desde la plantilla se ha transmitido en los últimos días la consciencia de que sólo si mejoran esa seguridad defensiva podrán optar a conseguir un objetivo del que depende buena parte de la economía del club.

Estas doce semanas de parón han permitido al equipo valencianista mejorar sustancialmente la situación de su enfermería, en la que siguen Ezequiel Garay y Cristiano Piccini pero de la que han salido Manu Vallejo y sobre todo Maxi Gómez, que acaba de ser operado y con el que no habría podido contar el resto de la temporada si hubiera acabado cuando tocaba.

Pero, además, jugadores clave en el esquema del equipo como Gonçalo Guedes o Rodrigo Moreno han superado las molestias que arrastraban y que lastraron su rendimiento en el primer trimestre del año.

La presencia del portugués o de Ferran Torres en el once titular parece ser la gran duda de Celades en el once titular aunque la falta de referencias de partidos cercanos hace difícil saber el estado de los jugadores.

El gran problema sin embargo parece estar en encontrar en el centro de la defensa un socio estable y fiable para Gabriel Paulista. Pese a sus malos partidos en febrero y marzo, parece que Mouctar Diakhaby parte en clara ventaja respecto a Eliaquim Mangala. Además, la baja de Geoffrey Kondogbia por sancion desactiva la opción de retrasar a Francis Coquelin.

Por su parte, el Levante afronta a este derbi, en su primer partido en la historia a puerta cerrada, con el objetivo de romper su mala racha en Mestalla, ya que nunca ha ganado al Valencia como visitante en Primera división.

El Levante retoma LaLiga bien colocado, con ocho puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, pero el entrenador Paco López ya ha dejado claro que quieren conseguir cuanto antes los nueve puntos que, en su opinión, les garantizaría la permanencia en la categoría.

El entrenador valenciano tiene a toda su plantilla disponible y ha recuperado en estos tres meses a Nemanja Radoja, Hernani Santos y Rubén Rochina, que no podrían haber jugado en marzo al estar lesionados, así como al defensa Sergio Postigo, que cumplió un partido de sanción en el último duelo ante el Granada.

Paco López podría colocar a su once más reconocible, con Miramón, Vezo y Postigo en defensa y una de las incógnitas es saber si será Toño o Clerc el que ocupe el lateral zurdo.

Con Campaña fijo en el once inicial, Bardhi, Rochina y Radoja parecen con más opciones que el resto de sus compañeros para formar la línea medular, mientras que Roger y Morales jugarían juntos en ataque.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Florenzi o Wass, Diakhaby, Paulista, Gayà; Soler, Coquelin, Parejo, Guedes o Ferran; Rodrigo y Gameiro.

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc o Toño, Radoja, Campaña, Bardhi, Rochina, Morales y Roger.

Árbitro. Javier Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)

Estadio: Mestalla

Horario: 22:00 horas.

Clasificación: Valencia CF 7º (42 puntos) Levante UD 13º (33 puntos)

La claves: Como en todos los encuentros de esta jornada, la clave será ver el estado físico de los futbolistas y su adaptación anímica a jugar sin aficionados.

El dato:: Será el primer partido de la historia del Levante sin público y su entrenador Paco López, se convertirá en el técnico quemás partidos ha dirigido al equipo levantinista en Primera.

La frase:

Celades: "Un regreso de esta manera con el derbi de la ciudad es lo mejor".

Paco López: "Creo que entre todos tenemos que levantar la ilusión de la gente".

El entorno: Al jugarse sin aficionados por las medidas sanitarias, el Valencia ha dispuesto que los aficionados, también los del levante, puedan dejar banderas, bufandas y camisetas en los asientos, y además se pondrán en los vídeo marcadores del estadio mensajes de ánimo de los seguidores. EFE

