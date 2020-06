Trump elogia en un tuit a uno de los enemigos del papa Francisco

El presidente Donald Trump elogió en un tuit a uno de los más virulentos críticos del papa Francisco, el prelado italiano Carlo Maria Viganó, quien considera que el mandatario de Estados Unidos es víctima de un "complot político" tras la ola de protestas por la muerte de George Floyd.

"Me siento muy honrado por la increíble carta que me envió el arzobispo Viganó. ¡Espero que todos, ya sean religiosos o no, la lean!", escribió Trump el miércoles por la noche en un tuit.

En la carta, el prelado italiano, conocido por sus posiciones ultraconservadoras, con fecha de 7 de junio, critica el encierro decidido por la pandemia y justifica la represión ante las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos.

Viganó, que desempeñó diversos cargos dentro de la curia vaticana y cuyo último puesto antes de retirarse en 2016 fue el de nuncio apostólico en Estados Unidos, llegó a pedir en 2018 la renuncia del pontífice argentino por "encubrir" los abusos sexuales en la Iglesia.

En su larga misiva de apoyo incondicional al presidente Donald Trump, el prelado italiano defiende su aparición con la Biblia en la mano frente a una iglesia cerca de la Casa Blanca después de la brutal dispersión de los manifestantes con gases lacrimógenos.

"Por primera vez, Estados Unidos tiene en usted a un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto", escribió.

"Me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas", agregó.

Para Viganó existen poderes ocultos, que quieren terminar con la civilización cristiana y que usan a los medios de comunicación para difundir mentiras.

"Es una narración orquestada" para "legitimar la violencia y el crimen" con fines electorales con el fin de un "nuevo orden mundial" inspirado en "ideales masónicos" y anticristianos, sostiene.

"Es absolutamente claro que el uso de las protestas callejeras es un instrumento para lograr los propósitos de aquellos que desean ver electo en las próximas votaciones presidenciales, a alguien que encarne los objetivos del Estado Profundo y que se dedique a expresar con convicción y fielmente, dichos propósitos", afirma.

Para el exembajador del Vaticano, los disturbios de las últimas semanas han sido "provocados" por personas que favorecen una "represión legítima, para que sea condenada como una agresión injustificada contra la población".

Viganó, como Trump, comparte la creencia de que los estadounidenses "son maduros y ahora han entendido cuánto los medios de comunicación no quieren difundir la verdad, sino que buscan silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira útil para los propósitos de sus amos".

