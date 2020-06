Trump aboga por desarrollo económico en vez de reforma policial

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump rechazó los llamados para una reforma de la Policía o el recorte de los fondos en medio de protestas por la violencia policial y el racismo, en lugar de pedir desarrollo económico y la mejora de la atención médica en las comunidades minoritarias.

Trump, que habló el jueves en Dallas durante una mesa redonda con un grupo de líderes religiosos, dueños de negocios y funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, dijo que está finalizando una orden ejecutiva que exigiría “fuerza con compasión”, sin explicar qué significaba la frase.

“Nos aseguraremos de que nuestros policías estén bien entrenados, perfectamente entrenados”, dijo Trump. “Tenemos que cumplir con la ley y el orden”.

El evento se produce en medio de protestas en todo el país que piden una reforma policial tras la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que estaba desarmado, cuando fue arrestado por policías de Minneapolis. No obstante, Trump, quien dijo que creía que era un caso aislado y no constituía evidencia de racismo sistémico en la Policía estadounidense, ha estado sopesando la acción ejecutiva o la legislación para influir en las agencias encargadas de la aplicación de la ley.

Pese a especulaciones de que el presidente podría revelar partes de esa propuesta el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo a periodistas que el presidente buscaba la opinión de partes interesadas para garantizar que respaldaría un plan que tuviera un impacto pero que no fuera demasiado lejos.

La portavoz de la Casa Blanca, Alyssa Farah, tuiteó el jueves que la administración está “trabajando para finalizar una orden ejecutiva que alentará a los departamentos de Policía de todo el país a cumplir con los más altos estándares para el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía”.

Indicó que eso incluye “tácticas para reducir la escala y movilizar a equipos de respuesta conjunta para tratar con personas que no tienen hogar, que están bajo consumo de drogas o que tienen problemas de salud mental. También asesoraremos sobre las mejores prácticas para la contratación, capacitación y vigilancia comunitaria”.

Es probable que la decisión del presidente de no enfocarse en el racismo y la violencia en la Policía alimente la percepción de que sigue sin estar dispuesto a manejar problemas raciales difíciles. Trump ha limitado sus comentarios sobre el tema recientemente, enfocándose en su “retorno a la ley y el orden” en medio de incidentes de violencia durante las manifestaciones.

Joe Biden, su oponente, aprovechó la respuesta de Trump.

“Durante semanas hemos visto al presidente Trump huir de una conversación significativa sobre el racismo sistémico y la violencia policial”, dijo Biden en un comunicado el jueves. “En cambio, ha dividido aún más al país. El presidente Trump está más interesado en fotografías que en ofrecer una voz de cura mientras nuestra nación está de luto”.

El miércoles, Trump convocó una reunión en la Casa Blanca con comentaristas conservadores de raza negra que elogiaron su respuesta a los disturbios. Un consultor político republicano en el evento, Raynard Jackson, afirmó que los periodistas liberales en la televisión estaban “inyectando más veneno en la comunidad negra que cualquier traficante de drogas” y “matando a más personas negras que cualquier persona blanca con una sábana sobre la cara” al “difundir mentiras ”sobre el historial económico del presidente.

El presidente también amenazó con vetar cualquier legislación que pudiera cambiar el nombre de las bases militares en honor a los oficiales confederados que lucharon contra la Unión durante la Guerra Civil, declarando en un comunicado el miércoles que su administración “ni siquiera considerará el cambio de nombre de estas magníficas y legendarias instalaciones militares”.

McEnany luego dijo que Trump vetaría cualquier legislación que ordenara el cambio. La amenaza se dio cuando la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, demócrata, pidió el retiro de las estatuas de los líderes confederados del Capitolio y NASCAR anunció que prohibiría las banderas confederadas en sus carreras.

Además, si bien Trump ha dicho que considera que el asesinato de Floyd es indignante y que apoya a los manifestantes que se reúnen pacíficamente, los críticos aprovecharon el momento cuando su administración ordenó que retiraran a manifestantes pacíficos fuera de la Casa Blanca la semana pasada antes de una sesión fotográfica en una iglesia cercana. Trump también recibió críticas por respaldar públicamente una teoría de conspiración infundada que sugiere que un manifestante de la tercera edad que fue herido por la Policía en Buffalo, Nueva York, podría haber sido miembro de Antifa, un movimiento en gran parte descentralizado de activistas militantes políticos de izquierda.

Nota Original:Trump Calls for Economic Development Instead of Police Overhaul

©2020 Bloomberg L.P.