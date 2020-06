Teletrabajo favorecería vida ecológica y mejor, según Alemania

(Bloomberg) -- Según un estudio publicado el jueves, aproximadamente un tercio de los alemanes espera menos viajes de negocios y más videoconferencias en los años posteriores al brote del coronavirus.

Si bien eso es un poco menos que en el resto del mundo, el ministro de Medio Ambiente de Alemania lo considera una oportunidad para mejorar el clima y la calidad de vida al viajar menos.

“Nadie quiere que la vida permanezca como estaba durante la pandemia”, dijo Svenja Schulze, quien presentó el estudio realizado por Ernst & Young y el centro de estudios Wuppertal Institut. “Pero deberíamos mantener algunas de las nuevas rutinas”.

Según el estudio, cerca de una cuarta parte de los empleados trabajó en casa al menos parte del tiempo durante la pandemia. La investigación mostró que el tráfico de internet relacionado con las videoconferencias aumentó 120% en un muestreo digital en Fráncfort.

Según los autores del estudio, el tráfico de pasajeros podría reducirse a largo plazo en aproximadamente 8% si se promueve el teletrabajo y el acceso remoto.

Nota Original:Germany Sees Work From Home as Chance for Greener, Better Life

