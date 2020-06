Singapur probará en humanos un tratamiento de anticuerpos contra la COVID-19

Singapur iniciará la semana que viene la primera fase de un ensayo clínico en humanos de un tratamiento de anticuerpos contra la COVID-19, que ha matado a más de 412.000 personas en todo el mundo. EFE/EPA/WALLACE WOON/Archivo

Bangkok, 11 jun (EFE).- Singapur iniciará la semana que viene la primera fase de un ensayo clínico en humanos de un tratamiento de anticuerpos contra la COVID-19, que ha matado a más de 412.000 personas en todo el mundo.

En un comunicado, la farmacéutica singapurense Tychan, creadora del tratamiento, indicó que el ensayo se realizará en el centro de investigación médica SingHealth y durará unas seis semanas para evaluar la seguridad y tolerancia en humanos.

Los científicos esperan que el anticuerpo, identificado como TY027, pueda frenar la progresión de la enfermedad y acelerar la recuperación, al tiempo que provea protección temporal ante las infecciones causadas por el coronavirus SARS-CoV-2.

Si esta primera fase se supera con éxito, Tychan pedirá autorización para realizar un ensayo clínico más extenso.

Hasta el momento no se ha desarrollado en el mundo ningún tratamiento con anticuerpos ni vacuna contra el nuevo coronavirus, indicó la farmacéutica, que está participada por Temasek, el brazo estatal inversor de Singapur.

El presidente de la junta directiva de la empresa, Teo Ming Kian, afirmó que, si bien pasarán meses antes de que se sepa si el tratamiento es efectivo, son optimistas por la experiencia que tienen de otros anticuerpos que han desarrollado en el pasado contra el zika y la fiebre amarilla.

"Lo que queremos no es solo ayudar a la gente en todo el mundo para evitar los efectos devastadores de la COVID-19, sino prepararnos mejor para el próximo brote desafortunado de una enfermedad infecciosa a partir de las lecciones del desarrollo de terapias contra cada brote", precisó Teo.

Recientemente, la farmacéutica estadounidense Eli Lilly comenzó un ensayo en humanos de un anticuerpo contra el coronavirus y anunció que probará otro en julio.

El uso de anticuerpos para tratar este virus es una idea contemplada desde hace meses, ya que en mayo investigadores de los Países Bajos identificaron un anticuerpo monoclonal humano que impide que el virus SARS-CoV-2 pueda infectar células cultivadas.

Además, actualmente están en desarrollo al menos 124 vacunas para la COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y al menos una decena de ellas están ya en fase de ensayos clínicos.

Las principales corporaciones farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de vacunas para el coronavirus se han comprometido a no buscar ganancias mientras dure la pandemia.

En total, se han registrado en el mundo más de 7,2 millones de casos de coronavirus, según la OMS, con 412.583 fallecimientos confirmados por esta organización a fecha del 11 de junio.