Reino Unido y UE intensifican negociación comercial de brexit

(Bloomberg) -- Gran Bretaña y la Unión Europea acelerarán el ritmo de sus negociaciones comerciales luego de las conversaciones entre el primer ministro, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destinadas a romper el punto muerto sobre su futura relación.

Johnson realizará una llamada con von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en la tarde del 15 de junio, según un tuit del portavoz de Michel el jueves. A fines de junio, comenzarán cinco rondas de negociaciones comerciales, que se realizarán semanalmente.

“Este nuevo proceso implicará una combinación de rondas de negociación formales y reuniones de grupos más pequeños, tanto en Londres como en Bruselas, suponiendo que las pautas de salud pública lo permitan”, dijo el jueves un portavoz del Gobierno.

Las conversaciones son una señal de que los líderes políticos se están preparando para dar más impulso al proceso después de que una cuarta ronda de negociaciones terminara en un punto muerto la semana pasada. Johnson había amenazado previamente con retirarse de las conversaciones en junio si no estaba claro si iba a llegar a un acuerdo aceptable.

Pero la extensión significa que las empresas, que ya se están recuperando de la pandemia de coronavirus, se enfrentarán a una espera más larga para tener certeza sobre cómo será la relación comercial británica posterior al brexit con la Unión Europea. El Reino Unido se ha negado repetidamente a extender las negociaciones más allá de fin de año, dejando abierta la amenaza de que el país aún podría abandonar el bloque sin un acuerdo comercial vigente.

Gran Bretaña se resiste a las demandas de la Unión Europea sobre los derechos de pesca y las normas diseñadas para garantizar la igualdad de condiciones competitivas entre ambas partes: dos requisitos que Bruselas ha incluido en cualquier acuerdo. Pero después de la ronda de conversaciones de la semana pasada, Michel Barnier, el principal negociador de la Unión Europea, insinuó que es posible llegar a un acuerdo sobre la pesca y la igualdad de condiciones.

¿Es posible llegar a un acuerdo?

Diplomáticos de la Unión Europea rechazaron ayer el llamado del Reino Unido de flexibilizar el mandato de Barnier antes de una reunión de líderes de la Unión Europea que comenzará el 18 de junio. El bloque insiste en que los acuerdos incluyan disposiciones sobre derechos de pesca, competencia justa y resolución de conflictos.

Un memorando que circuló después de la reunión de embajadores describió una situación de “progreso limitado” en las negociaciones hasta el momento, acusando al Reino Unido de ser quisquilloso y llamó a una mayor preparación para una separación caótica a fin de año.

Anteriormente, ministro de la Oficina del Gabinete, Michael Gove, dijo a los legisladores que no hubo avance en las principales áreas de desacuerdo y reiteró la negativa del Reino Unido a extender el período de transición posterior al brexit. El Reino Unido tiene hasta finales de junio para solicitar dicha extensión.

