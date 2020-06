Protestas en Argentina por la situación de los más pobres durante la pandemia

Agrupaciones sociales realizan una jornada de protestas este jueves en el centro de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 11 jun. (EFE).- Miles de personas protestaron este jueves en varias provincias de Argentina por la situación de las clases más pobres durante la pandemia, y la protesta más multitudinaria se registró en Buenos Aires, donde los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Desarrollo Social.

"Estamos manifestándonos en Argentina en una jornada nacional de protesta en muchos puntos del país. Somos representantes de los trabajadores más pobres de nuestra clase", aseguró a Efe Marianela Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y recordó que las organizaciones sociales son las que combaten "no solo la pandemia, sino el avance del hambre en las barriadas populares".

Navarro reclamó "que el Gobierno nacional antes de reunirse con los CEOS (ejecutivos) o con los empresarios atienda a las organizaciones sociales".

También solicitan que se entreguen alimentos a los comedores sociales, y denuncian que el Gobierno no está abasteciendo a estos lugares.

"Nuestro reclamo es por los alimentos que están postergados a los merenderos, a los comedores, este Gobierno que dice que está abasteciendo y no es así, y la situación se profundiza en la cuarentena con esta pandemia. La pandemia también refleja el crecimiento del hambre", declaró a Efe Ricardo Antuñez, referente del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que mantienen un "diálogo permanente" con las organizaciones sociales y recuerdan que dos de las organizaciones movilizadas (FOL y Barrios de Pie) forman parte del Comité de Emergencia Social.

Asimismo recalcaron que están suministrando alimentos secos a los comedores y afirman que "desde el inicio de la cuarentena se realizan transferencias de dinero a provincias y municipios para compras de alimentos y artículos de limpieza".

"Desde el primero de enero a la fecha se transfirieron fondos por 1.770 millones de pesos (unos 16 millones de dólares) a comedores (ex PNUD) y merenderos para la compra descentralizada de alimentos. De ese total, 800 millones (unos 11 millones de dólares) se giraron específicamente durante la pandemia", destaca el comunicado difundido por el Ministerio.

El 1 de junio el Gobierno de Argentina anunció que este mes volverá a otorgar el subsidio económico otorgado entre abril y mayo a aquellas familias sin ingresos formales registrados para paliar los efectos de las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas ante la pandemia de COVID-19.

Entre abril y mayo, cerca de 9 millones de personas -sobre una población total de 45 millones de habitantes- cobraron 10.000 pesos (142 dólares) del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una ayuda estatal otorgada inicialmente por única vez, pero que el Gobierno de Alberto Fernández decidió renovar ante la extensión de las medidas de aislamiento, vigentes desde el 20 de marzo.

En Argentina se registran hasta el momento 25.987 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 741 fallecimientos.