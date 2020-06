Presidentes dicen que manejo del COVID-19 debe equilibrar la salud y la economía

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al presidente de Ecuador, Lenín Moreno (d), al presidente de Colombia Iván Duque (i, en pantalla) durante una conferencia virtual. EFE/ Presidencia de Colombia/

Bogotá, 10 jun (EFE).- Los presidentes de Bolivia, Colombia y Ecuador coincidieron este miércoles en que el manejo de la pandemia del coronavirus requiere estrategias en las que se combine la protección de la vida y la recuperación de las economías.

Así lo expresaron los mandatarios de Bolivia, Jeanine Áñez, y de Ecuador, Lenín Moreno, quienes dialogaron de manera virtual con el colombiano Iván Duque, que los invitó a su programa diario televisado "Prevención y Acción", en el que aborda los temas relacionados con la COVID-19.

El anfitrión recordó que para enfrentar la pandemia los tres países han adoptado medidas similares que privilegian la salud y la vida al tiempo que avanzan en la recuperación de sus economías, golpeadas por las cuarentenas decretadas para mitigar el impacto del coronavirus.

También coincidieron en que una de las mayores dificultades de los gobiernos para atender esta emergencia sanitaria es la adquisición de respiradores, cuya demanda está desbordada en el mercado mundial.

Colombia informó hoy que tiene 43.682 contagiados, mientras que en Ecuador hay 44.440 y en Bolivia 14.644.

ENTRE LA CUARENTENA Y EL HAMBRE

"La reactivación (económica) es fundamental porque no podemos permitir (...) que el coronavirus se transforme en coronahambre", aseguró el presidente Moreno en su intervención desde Quito.

Agregó que su administración dejó en libertad a los gobiernos regionales ecuatorianos para que decidan reabrir la vida productiva según las necesidades y los análisis sobre la pandemia.

Moreno destacó que su Gobierno ha atendido a más de dos millones de personas con el llamado "bono humanitario" y agradeció la ayuda de Estados Unidos que le envió 500 respiradores y también el apoyo recibido de España, Francia y Alemania, entre otros países.

"Seguimos con una situación complicada", dijo por su parte Áñez, quien resaltó que Bolivia "está en una cuarentena dinámica", en la que las gobernaciones y los municipios tienen la responsabilidad de controlar la propagación del COVID-19 además de establecer cierta flexibilidad de las actividades productivas.

Desde La Paz, la gobernante insistió en que la economía "no puede estar paralizada" pues ya son 60 días de cuarentena en los cuales el Gobierno ha dispuesto diferentes ayudas para la población que, reconoció, "todos sabemos que no es suficiente".

CIFRAS ESPERANZADORAS

Duque destacó los testimonios en el plano internacional y subrayó que Colombia está "cerca de llegar al 40 % del total de los contagios recuperados".

"Eso nos permite a todos cabalgar frente a esta pandemia con un sentimiento de esperanza pero nunca podemos ser triunfalistas, nadie puede bajar la guardia", afirmó.

Según los datos de hoy del Ministerio de Salud, en Colombia se han recuperado 17.333 personas, lo que equivale al 39,6 % de las 43.682 que hasta el momento se han contagiado.

Esta reunión virtual se suma a la que hizo Duque el pasado 21 de mayo cuando invitó a sus colegas de Uruguay, Perú y Chile y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que coincidieron en que la lucha contra la pandemia debe ser coordinada regionalmente.