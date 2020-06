Portugal y España habilitan cuatro nuevos pasos fronterizos

Los Gobiernos de Portugal y España han decidido abrir al tránsito otros cuatros nuevos pasos al norte de la península Ibérica, que se suman a los nueve existentes, tras el cierre de las fronteras acordado por ambos países a causa de la pandemia de Covid-19. EFE/Brais Lorenzo/Archivo

Lisboa, 11 jun (EFE).- Los Gobiernos de Portugal y España han decidido abrir al tránsito otros cuatros nuevos pasos al norte de la península Ibérica, que se suman a los nueve existentes, tras el cierre de las fronteras acordado por ambos países a causa de la pandemia de Covid-19.

Según informó hoy el ministerio de Administración Interna de Portugal, los dos Gobiernos han prorrogado el cierre de las fronteras hasta el 30 de junio.

Los nueve pasos habilitados desde un principio se podrán cruzar surante las 24 horas del día siempre que se reúnan los requisitos pertinentes.

Se trata de las zonas de Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho y Castro Marim, ubicados de norte a sur de Portugal.

Los cuatro nuevos pasos habilitados se podrán cruzar de 7 a 21 horas (GMT + 1) y son: Arbo-Melgaço, Salvaterra do Miño-Monçao, Tomiño-Vila Nova de Cerveira y la zona del Duero Internacional a la altura de Miranda do Douro.

Además, también estaban habilitados durante algunas horas concretas de la mañana y la tarde en los días hábiles los pasos fronterizos de Mourão, de Rio de Onor, Tourém y Barrancos.

Los vuelos entre España y Portugal siguen suspendidos, salvo aeronaves de Estado, Fuerzas Armadas o aviones que combaten incendios forestales, y los pasajeros de países europeos fuera del espacio Schengen podrán ingresar en Portugal, excepto cuando están en tránsito a otros países donde no tienen libertad de movimiento.

También está suspendida la circulación ferroviaria -salvo para transporte de mercancías- y la fluvial, aunque las embarcaciones de recreo o desembarque de personas sí podrán atracar.

Por carretera tampoco se puede cruzar la frontera hacia Portugal, salvo algunas excepciones como la de los trabajadores transfronterizos o por cuestiones de salud.