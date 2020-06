Oposición de Venezuela no responderá petición de tribunal sobre candidatos para ente electoral

CARACAS, 11 jun (Reuters) - Diputados opositores de la Asamblea Nacional de Venezuela dijeron el jueves que no responderán a una solicitud del máximo tribunal de entregar una lista de candidatos para cargos directivos en el organismo electoral, un proceso clave para los comicios legislativos que deberían desarrollarse este año.

La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la omisión del Parlamento, de mayoría opositora, en la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). El martes la Corte, vista como cercana al gobierno, le exigió a los legisladores entregar la lista de "preseleccionados" en 72 horas.

"No hay forma de que un funcionario civil o militar o una organización nos obligue a violentar la ley (...) No se puede contestar algo que no tiene sentido", dijo el diputado Ángel Medina al mencionar que las leyes venezolanas definen los pasos para escoger los cargos en el CNE.

El Congreso encabezado por Juan Guaidó nombró en 2019 una comisión, integrada por parlamentarios opositores y oficialistas, que empezó a trabajar en la renovación del ente electoral. El CNE es visto como elemento clave en los comicios venezolanos ya que ha sido señalado por la oposición de estar a favor del gobierno y amañar los resultados.

Ese proceso de renovación se detuvo a mediados de marzo, cuando el gobierno decretó la cuarentena nacional para controlar el brote de coronavirus.

Pero el jueves pasado un grupo de partidos pequeños pidieron al TSJ nombrar al CNE, lo que ha permitido al Tribunal realizar ahora exigencias a la Asamblea Nacional. La comisión parlamentaria, antes de la cuarentena, había empezado a elaborar el reglamento que establecería los pasos para arrancar la etapa de postulaciones, señaló Medina. La lista de preseleccionados al CNE que solicita el TSJ no se ha definido, agregó Piero Mauron, otro diputado opositor.

El Congreso seguirá el cronograma para designar el nuevo CNE, pese a las medidas del TSJ.

(Reporte de Mayela Armas. Editado por Vivian Sequera y Javier Leira)