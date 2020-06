No habrá rápida recuperación en mercado laboral de EEUU: Powell

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dice que la economía de Estados Unidos volverá mejor que nunca el próximo año. No obstante, Jerome Powell, presidente de la Fed, no piensa igual.

En una conferencia de prensa virtual de casi una hora el miércoles después de que la Fed fijara las tasas de interés cerca de cero, Powell minimizó repetidamente la sorpresiva noticia de un repunte en el crecimiento del empleo en mayo, que Trump celebró la semana pasada como el “mayor repunte en la historia de EE.UU.”.

Por su parte, el presidente de la Fed destacó que muchos millones de estadounidenses estaban desempleados aún y sugirió que tomaría años volver a algo como el fuerte mercado laboral del que gozaba EE.UU. antes de la pandemia de coronavirus.

“Tenemos que ser honestos, se avecina un largo camino”, dijo Powell. “Se trata de —dependiendo de cómo se cuente— más de 20 millones de personas desplazadas en el mercado laboral”.

En los pronósticos que formuladores de política publicaron después de su reunión de dos días, se evidenció cuánto tiempo será. Si bien esperan que la economía comience a recuperarse de la cuarentena impuesta por el Gobierno en la segunda mitad del año, proyectan que el desempleo caerá lentamente, a 9,3% a fines de este año desde 13,3% en mayo. No prevén un regreso cercano a su tasa de 3,5% anterior a covid-19 antes de fines de 2022.

Trump celebra

Esa perspectiva sombría no impidió que Trump dijera a periodistas que la Fed había entregado “algunas buenas noticias”, mientras promocionaba nuevamente las cifras de empleos de mayo.

Ante bajas calificaciones en las encuestas de opinión, Trump aprovechó el informe de la semana pasada que reflejaba una caída en el desempleo, desde el máximo de abril posterior a la Gran Depresión de 14,7%, para presentar su argumento de reelección en noviembre.

“Realmente regresaremos a la normalidad y mejor que nunca el próximo año”, dijo Trump en declaraciones triunfales en la Casa Blanca el 5 de junio, dejando de lado una semana de agitación por su hostilidad hacia las protestas nacionales contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd. “Lo único que puede detenernos es una mala política”.

Trump incluso invocó el recuerdo de Floyd, el hombre de raza negra que murió a manos de la policía de Minneapolis el mes pasado, mientras promocionaba la recuperación económica de EE.UU. tras la pandemia de coronavirus.

Condena al racismo

En un inusual comentario para la apolítica Fed, Powell también aludió a la muerte de Floyd en su declaración de apertura en la conferencia de prensa, condenando el racismo en EE.UU.

“En la Reserva Federal no hay lugar para el racismo y no debería haber lugar para ello en nuestra sociedad”, dijo Powell. “Todos merecen la oportunidad de participar plenamente en nuestra sociedad y nuestra economía”.

Antes de la pandemia, Powell se enorgullecía especialmente del éxito que la Fed había logrado al reducir el desempleo a un mínimo de medio siglo y, a la par, difundir los beneficios de la recuperación a los trabajadores de raza negra y otros que históricamente han quedado por fuera.

Ese éxito se produjo ante críticas fulminantes de Trump de que la Fed estaba frenando innecesariamente la economía al mantener las tasas de interés demasiado altas. Fue solo después de que el banco central redujo las tasas efectivamente a cero en marzo que el presidente admitió que Powell finalmente había logrado una política correcta.

Los más vulnerables

El presidente de la Fed expresó su preocupación en la conferencia de prensa del miércoles sobre la pérdida desproporcionada de empleos entre mujeres y trabajadores de raza negra y latina como resultado del coronavirus, y dijo que el banco central quiere que estos grupos vuelvan a los bajos niveles de desempleo previos a la crisis.

“El desempleo ha aumentado más para los hispanos, más para los afroamericanos, y las mujeres han llevado una parte extraordinaria y notable de la carga más allá de su porcentaje en la fuerza laboral”, dijo. “Eso realmente muy, muy, muy desafortunado”.

Dinero fácil

“Ni siquiera estamos pensando en contemplar aumentar las tasas”, dijo a periodistas, luego de que la Fed publicara pronósticos que revelaron que casi todos los funcionarios esperan mantener las tasas efectivamente en cero hasta 2022.

También sugirió que la Fed, el Congreso y la administración Trump necesitarían hacer más para ayudar a la economía a recuperarse de su peor recesión en casi un siglo.

Powell reconoció que el mercado laboral puede haber tocado fondo. Pero no parecía tener la ilusión de anunciar un rápido retorno al mercado laboral tan saludable que prevalecía a principios de año.

Es posible que “muchos millones de personas no puedan volver a sus antiguos trabajos” o a la industria en la que solían trabajar, dijo. “Podrían pasar algunos años antes de que esas personas puedan encontrar un trabajo”.

Nota Original:Powell Sees Long Road Ahead for Jobs Market Even as Trump Cheers

©2020 Bloomberg L.P.