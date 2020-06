Müller: "Es un poco paradójico hablar de nuevos fichajes y recortar sueldos"

Thomas Müller, mediapunta del Bayern, opinó que resulta "un poco paradójico" hablar de nuevos fichajes al mismo tiempo que los clubes están ahorrando en los sueldos de la actual plantilla debido a la crisis que suscitó el coronavirus. EFE/EPA/ANDREAS GEBERT/Archivo

Berlín, 11 jun (EFE).- Thomas Müller, mediapunta del Bayern, opinó que resulta "un poco paradójico" hablar de nuevos fichajes al mismo tiempo que los clubes están ahorrando en los sueldos de la actual plantilla debido a la crisis que suscitó el coronavirus.

Müller contestó de este modo a una pregunta de cómo vería él que Hai Havertz, actualmente en el Bayer Leverkusen, se convirtiese en jugador de su equipo. Elogió a Havertz y recordó que había podido entrenar con él en sus últimas convocatorias a la selección alemana.

"Las últimas veces que estuve con la selección tuve el placer de entrenar y jugar con él. Kai Havertz es un jugador extremadamente bueno y uno de los grandes talentos en Europa. Tiene grandes cualidades y naturalmente el Bayern quiere tener siempre jugadores con las mejores cualidades", dijo Müller al canal Sky.

Luego, Müller recordó que no tenía acceso a las cifras del director financiero del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ni sabía lo que era posible ni los planes de la dirección deportiva.

"No sé lo que se está planeando ni qué presupuesto está disponible en un momento como éste", comentó Müller.

"También es un poco paradójico que se insista en hablar de nuevos fichajes y al mismo tiempo se ahorre en los sueldos", agregó.

Los jugadores del Bayern, en el marco del coronavirus, renunciaron temporalmente al 40 por ciento de su salario.

Con respecto a nuevos fichajes ha habido diversas posiciones dentro de la cúpula del Bayern.

Oliver Kahn, miembro del consejo directivo y que deberá suceder a Karlheinz Rummenigge al frente de ese organismo, ha planteado incluso la posibilidad de no hacer ningún fichaje para la próxima temporada.

Rumennigge, por su parte, ha dicho que hay que esperar para ver cómo se desarrolla el mercado de fichajes y ha dicho que la próxima temporada puede ser más exigente que la actual.

Entre los candidatos para incorporarse al Bayern, además de Havertz está Leroy Sané.