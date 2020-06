Mayor caída de acciones en 12 semanas por economía y virus

(Bloomberg) -- Las acciones de EE.UU. tuvieron su mayor caída en 12 semanas cuando el tórrido aumento de la renta variable se detuvo en medio del nerviosismo económico. Los bonos del Tesoro subieron.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 se hundió 5,9% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El Stoxx Europe 600 cayó 4,1%.

El índice MSCI Asia Pacífico bajó 2,3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot incrementó 1,2%.

El euro bajó 0,7% a US$1,13.

El yen japonés se apreció 0,2% a 106,88 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó seis puntos básicos a 0,67%.

El rendimiento de Alemania a 10 años bajó ocho puntos básicos a -0,41%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó siete puntos básicos a 0,198%.

Productos básicos

El índice Bloomberg Commodity cayó 1,4%.

El crudo West Texas Intermediate bajó 8,8% a US$36,11 por barril.

Nota Original:Stocks Tumble Most in 12 Weeks on Economy, Virus: Markets Wrap

