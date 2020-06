López Obrador pide "vencer el miedo" para "ir saliendo" del confinamiento

Fotografía cedida este jueves por la presidencia de México, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

México, 11 jun (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves "vencer el miedo" para "salir poco a poco" del confinamiento y reactivar la economía tras la crisis de la COVID-19.

"Tenemos que vencer no solo la pandemia sino también nuestros temores, nuestros miedos. Desde luego, con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento sí hay temor a salir, no solo es porque se prohíba o se diga que estamos en semáforo rojo", expresó en su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de un nuevo récord diario de casos de COVID-19, al sumarse 4.883 contagios este miércoles para totalizar 129.184.

Asimismo, México superó las 15.000 muertes, con la fecha con más defunciones ocurridas el 1 de junio, el día que inició el plan de reactivación económica hacia la "nueva normalidad", con cerca de 400 decesos.

Aun así, al afirmar que la "epidemia va hacia la baja", la Secretaría de Salud autorizó esta semana hoteles a un nivel del 25 %, servicios de peluquería a domicilio, parques al 25 % sin acceso a áreas infantiles y partidos deportivos a puerta cerrada.

López Obrador exhortó a "buscar el equilibro" para seguir con los cuidados, pero al mismo tiempo reactivar la economía.

Por ello, justificó el reinicio de sus giras la semana pasada en el sureste del país y la próxima semana en estados del noroeste, del centro norte o del oriente, según lo que apruebe su gabinete de salud.

"Tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, millones de mexicanos que viven al día, entonces con equilibrio, cuidar nuestra salud, e ir poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad, por eso también son mis giras", argumentó.

El presidente comentó que las relaciones con Estados Unidos avanzarán "poco a poco a la normalidad", aunque desconoció si se extenderá la restricción de viajes no esenciales en la frontera acordada del 21 de marzo al 22 de junio.

Además, el mandatario defendió la actuación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien ha fungido como vocero de la gestión oficial de la pandemia.

Rechazó las acusaciones de que el Gobierno esté ocultando información, como un número mayor de muertes por COVID-19.

"Le tenemos toda la confianza porque es un profesional de primer orden, una gente seria, responsable, honesta, incapaz de ocultar cosas, de decir mentiras, de causarle daño a nadie", aseveró.