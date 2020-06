LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 P

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 11 de junio de 2020

LO ÚLTIMO

Colombia captura soldado venezolano acusado de espionaje

Juez ordena reabrir cafeterías escolares en Puerto Rico

Jueza fustiga a fiscales en caso sanciones a Irán, Venezuela

Atacan monumento contra la esclavitud en sur de Francia

Del Toro, Iñárritu apoyan fondo de emergencia en México

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

NUEVA YORK - Los gobiernos estatales están levantando las medidas de confinamiento a pesar de que los casos de coronavirus no cesan en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de The Associated Press que revela una tendencia preocupante que podría empeorar a medida que las personas regresan al trabajo y llega el verano. Por Mike Stobbe. 485 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-VACUNA: Expertos se preparan para someter a prueba en julio una vacuna experimental.

-CORONAVIRUS-CHINA-UE: China critica un informe de la UE que alega que Beijing ha estado difundiendo desinformación sobre la pandemia.

-CORONAVIRUS-UE-FRONTERAS: La UE anuncia planes para suavizar la prohibición de viajes no esenciales al continente.

-CORONAVIRUS-TAILANDIA: El templo budista Wat Pho, una de las principales atracciones turísticas de Tailandia, prohíbe el ingreso de extranjeros ante el temor de que puedan propagar el coronavirus.

-CORONAVIRUS-ASIA: Corea del Sur reporta 45 nuevos casos, dentro de un rebrote que lleva semanas.

-CORONAVIRUS-RUSIA: Rusia supera los 500.000 casos de coronavirus.

AML-GEN CORONAVIRUS-LATINOAMERICA

LA HABANA - Con una tendencia a la baja en los contagios y después de semanas enteras sin muertos debido al nuevo coronavirus, Cuba muestra su hoja de ruta para la reactivación de su vida económica y social. 668 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TRUMP-ANALISIS

WASHINGTON - En un momento de reflexión nacional acerca del racismo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump es cada vez más un mero espectador. Por Julie Pace. 1.408 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-PROTESTAS-EMPRESAS

SEATTLE - Empresas que compartieron lemas contra el racismo durante la oleada de protestas en Estados Unidos afrontan ahora cuestionamientos sobre sus prácticas de recursos humanos y la falta de diversidad en sus plantillas. Por Sally Ho. 703 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

MADRID - El fútbol español regresa con el popular clásico andaluz entre el Sevilla y el Real Betis. Se trata de la segunda de las grandes ligas de Europa que vuelve a la actividad en medio de la pandemia de coronavirus. Por Tales Azzoni. 500 palabras. Editores: partido comienza a las 2000 GMT.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-DOCTOR ALTRUISTA

CIUDAD DE MÉXICO - Los efectos de haber padecido COVID-19 no terminan cuando un paciente es dado de alta. Pasar casi un mes entubada a los 92 años y vivir para contarlo o enfermarse durante el embarazo son experiencias que dejan marcas. Por eso el mexicano Juan Antonio Salas, un médico residente de neumología de 25 años de la Ciudad de México, pasa el poco tiempo libre que tiene ayudando a personas como esas dos mujeres. Por María Verza. 601 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN COLOMBIA-VENEZUELA ESPIA

BOGOTÁ - Las autoridades colombianas capturaron a un soldado venezolano que decía buscar refugio en el país vecino pero en realidad realizaba tareas de espionaje para sus antiguos jefes. Gerardo Rojas fue detenido el miércoles en un retén en el noreste de Colombia en posesión de documentos que lo identificaban como sargento en actividad del ejército venezolano en el estado Lara. 567 palabras. ENVIADO

CAR-GEN PUERTO RICO-ESCUELAS SIN ALIMENTOS

SAN JUAN - Un juez dio a la Secretaria de Educación de Puerto Rico un plazo de 24 horas para reabrir todas las cafeterías de las escuelas públicas en la isla o enfrentar detenciones al tiempo que estudiantes de bajos recursos batallan para recibir comida de forma gratuita en medio de la pandemia del coronavirus. Por Dánica Coto. 313 palabras. ENVIADO

AMS-GEN VENEZUELA-AUTORIDADES ELECTORALES

CARACAS - El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela exhorta a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, a que entregue el listado de candidatos preseleccionados para el Consejo Nacional Electoral en una escalada de la pugna entre el gobierno y la oposición por el nombramiento de las autoridades electorales. 349 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-EEUU VIOLENCIA

CIUDAD DE MÉXICO - La fiscalía de Oaxaca confirma que el adolescente de 16 años baleado en la cabeza por la policía en el este de México tenía nacionalidad estadounidense e iba en compañía de otros jóvenes, uno de los cuales resultó herido. La policía dice que el grupo no se detuvo en un alto. La familia exige justicia. Por María Verza. 492 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU IRAN-VENEZUELA

Una jueza federal en Nueva York fustigó a varios fiscales por ocultar potencialmente evidencia contra un empresario iraní condenado por servir de nexo en las relaciones entre la República Islámica y Venezuela. Por Joshua Goodman. 348 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-ECO EEUU-DESEMPLEO

WASHINGTON - Unas 1,5 millón de personas solicitaron el seguro semanal por desempleo en Estados Unidos. Las cifras del Departamento del Trabajo marcan la décima semana consecutiva de descenso, aunque el ritmo de los despidos sigue siendo históricamente alto. Por Christopher Rugaber. 357 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CORTE INTERNACIONAL

WASHINGTON - El presidente Donald Trump lanza un ataque frontal a la Corte Penal Internacional al autorizar sanciones económicas y restricciones de viajes a empleados del tribunal que participan directamente de la investigación a soldados y agentes de inteligencia estadounidenses implicados en posibles crímenes de guerra en Afganistán sin consentimiento de Estados Unidos. Por Deb Riechmann y Matthew Lee. 335 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-MONUMENTOS CONFEDERADOS

RICHMOND, Virginia - Manifestantes derriban una estatua de Jefferson Davis, presidente de la Confederación, en Richmond, Virginia. 151 palabras. ENVIADO.

Con:

-MIAMI-ESTATUA DE COLON: Siete personas son detenidas por atacar las estatuas de Cristóbal Colón y el conquistador Juan Ponce de León en Miami.

AMN-POL EEUU-PROTESTAS VOTO JUVENIL

CHICAGO - Los jóvenes han salido a las calles en una escala no vista desde los años 60 para protestar las injusticias raciales tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. ¿Acudirán también masivamente a las urnas en noviembre? De hacerlo, el gran beneficiado sería Joe Biden. Históricamente, sin embargo, los menores de 30 años registran un pronunciado ausentismo en las elecciones de Estados Unidos. Por Sara Burnett. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-2020 OCASIO-CORTEZ

WASHINGTON - Desconocida hace dos años, una radical a la que no se le daban posibilidades de llegar al Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez es hoy una figura de proyección nacional que defiende su gestión en la cámara baja en las primarias demócratas del 23 de junio. Es favorita para conservar su banca. Por Alan Fram. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN FRANCIA-VANDALISMO

PARÍS - Vándalos atacan un monumento en el sur de Francia que conmemora la abolición de la esclavitud, aparentemente en respuesta a la furia creciente contra el racismo arraigado y los reclamos de retirar monumentos a figuras históricas vinculadas con el colonialismo y el comercio de esclavos. 219 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-ECO PRINCESA DE ASTURIAS

MADRID - El economista turco Dani Rodrik, cuyos estudios advierten sobre los aspectos negativos de la globalización económica, recibirá este año el premio Princesa de Asturias a las ciencias sociales. 312 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN ESLOVAQUIA-ATAQUE A ESCUELA

Un hombre ataca una escuela en Eslovaquia y mata a puñaladas a una persona y hiere al menos a otras cinco antes de que lo abatiera la policía. 168 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-EJERCICIO MILITAR

MOSCÚ - Aviones de combate rusos realizan misiones de entrenamiento sobre el Mar Báltico en paralelo con los ejercicios de la OTAN en la región. 219 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN TURQUIA-PATRULLAS CIUDADANAS

ANKARA - El Parlamento turco aprueba una polémica ley propuesta por el gobierno que concederá a las patrullas vecinales autoridad casi equivalente a la de la policía del país. Por Suzan Fraser. 314 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN PROTESTAS-LEOPOLDO II

TERVUREN, Bélgica - Cuando se habla de colonialismo y racismo despiadados, pocas figuras históricas se pueden comparar con Leopoldo II, el rey belga que hizo del Congo su propiedad personal y puede haber sido responsable de la muerte de millones de congoleños hace más de un siglo. Su legado hasta ahora no había sido reconsiderado y tiene estatuas por todos lados. Pero eso ya está cambiando. Por Raf Casert. 1000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-GEN CORONAVIRUS-ESPECTADORES

SIN PROCEDENCIA - Los torneos de tenis y golf podrían sufrir graves problemas financieros por la pandemia del coronavirus. Otros deportes, incluyendo las grandes ligas de equipos como NFL y NBA, o la NASCAR, parecen estar en buena situación porque la mayoría de sus ingresos proceden de la venta de sus millonarios derechos televisivos. Por Howard Fendrich. 547 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-GLF COLONIAL

FORT WORTH, Texas, EE.UU. - La Gira de la PGA se reanuda con un torneo en el campo del Colonial Country Club en Texas. Rory McIlroy se destaca dentro de un competitivo grupo de golfistas que jugará sin público a lo largo del recorrido. Por Doug Ferguson. 400 palabras. AP Foto.

DEP-BEI CORONAVIRUS-GRANDES LIGAS

NUEVA YORK - El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, afirma que existe un 100% de probabilidades de que haya temporada de béisbol en este año. Las mayores presentarán otra propuesta para comenzar la temporada, pospuesta por la pandemia, en parques vacíos. Por Ronald Blum. 421 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN CORONAVIRUS-MEXICO-FONDO CINE

CIUDAD DE MÉXICO - Guillermo del Toro, Salma Hayek y Alejandro González Iñárritu apoyan el fondo de emergencia Sifonóforo para trabajadores de la industria cinematográfica mexicana afectados por el paro de producciones ante la pandemia de coronavirus. 392 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS CORONAVIRUS-ENFERMEROS CANTANTES

NASHVILLE, Tennessee - Enfermeros de la unidad de cuidados paliativos del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt recurren a la música para ayudarse a expresar la complejidad de emociones que sienten durante la pandemia del coronavirus. Por Kristin M. Hall. 594 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS CAMILA

CIUDAD DE MÉXICO - En medio de una pandemia y expresando su rechazo al racismo, el dúo mexicano Camila llega a sus 15 años de trayectoria agradecido y con “Luz”, su nuevo sencillo. Por Berenice Bautista. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

