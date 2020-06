La vicepresidenta costarricense invita a Centroamérica a luchar contra racismo

En la imagen el vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Panamá, 10 jun (EFE).- La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, afrodescendiente reconocida por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, animó este miércoles a "levantar las voces" contra la discriminación racial en Centroamérica.

"Centroamérica tiene que levantar las voces y conversar desde la perspectiva de lo público los desafíos de los afrodescendientes", dijo la vicepresidenta en un foro virtual organizado por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Las protestas globales contra el racismo a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd en Mineápolis (EE.UU) por un policía estadounidense "da para empezar a plantear los principales desafíos de la región".

La vicepresidenta, quien es también delegada para Asuntos de Afrodescendientes, resaltó que las protestas han sido lideradas por los grupos de población más jóvenes que han dejado claro que la muerte Floyd "ya fue suficiente".

El movimiento global da "para empezar a plantear los principales desafíos que hay en Centroamérica. Esta realidad de muchísimas voces levantando las banderas del movimiento 'Black Live Matter' obliga a pensar qué pasa en los entornos, qué desafíos y qué no es tolerable".

La vicepresidenta explicó que ya "no es suficiente tener personal afrodescendiente en algunos puestos ni que algunos tengan grandes oportunidades si la mayoría están en una condición de exclusión".

"Las vidas negras importan y eso quiere decir volvemos hablar de erradicación del racismo, de derechos, oportunidades y no aceptar disparidades", añadió la vicepresidenta, quien resaltó que se puede "encontrar un nuevo pacto social que no esté manchado por la desigualdad".

Campbell expresó que está situación da la "posibilidad de conversar cuál es la realidad de los pueblos afrodescendientes en la región, que tiene muchas complejidades e importantes disparidades así como desafíos y grandes oportunidades hacia el futuro".

"Estos ya son tiempos para tomar posiciones y avanzar", manifestó.

La vicepresidenta recordó que Costa Rica se solidarizó "con el pueblo afroamericano" y con la familia de la víctima.

Campbell aprovechó el encuentro con otros organismos regionales para proponer una alianza estratégica para impulsar una campaña de sensibilización contra el racismo en la región.

"Este mundo lo cambiamos entre todos", finalizó.