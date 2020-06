La apuesta eléctrica de GM podría costarle cuota de mercado

(Bloomberg) -- El ambicioso impulso de General Motors Co. en los vehículos eléctricos podría representar un riesgo a corto plazo, a medida que el fabricante de automóviles gasta menos para reemplazar sus vehículos a gasolina más rentables, según un informe de Bank of America Global Research.

La inversión de US$20.000 millones de GM en modelos eléctricos y tecnología de conducción autónoma durante los próximos cinco años la convierte en uno de los fabricantes de automóviles más agresivos a la hora de implementar modelos enchufables, junto con la alemana Volkswagen AG. Pero la compañía con sede en Detroit planea actualizar solo alrededor del 65% de su volumen de ventas actual con vehículos renovados, que es el penúltimo entre los principales fabricantes. VW está justo por delante de GM con 66%.

Menos actualizaciones para los modelos populares que funcionan con gasolina pueden afectar la cuota de mercado, lo que resalta el dilema que enfrenta la industria a medida que las empresas intentan financiar un futuro centrado en la electricidad. Los miles de millones gastados en vehículos enchufables que generalmente pierden dinero –y que nadie aparte de Tesla Inc. ha vendido en grandes cantidades– quitan dólares de inversión a sus modelos más vendidos en un momento en que la pandemia global ha afectado las ventas.

“El cambio muy activo que GM está haciendo muestra la confianza que tienen para moverse hacia donde va el mercado”, dijo el analista de BofA John Murphy en una conferencia telefónica. “Puede dar lugar a una pérdida de cuota de mercado”.

En los próximos cuatro años, Toyota Motor Corp. y Fiat Chrysler Automobiles NV actualizarán menos del 60% de su volumen de ventas actual. Esa relación de rotación desmiente la cadencia de las actualizaciones de productos, que en el caso de Toyota refleja una pausa después de una oleada de nuevos modelos en los últimos años, dijo Murphy.

Honda Motor Co. encabeza la clasificación de BofA con planes para actualizar el 91% de los modelos actuales, y las marcas coreanas Hyundai Motor Co. y Kia Motors Corp. esperan renovar el 90%. Ford Motor Co. fue tercera con 83%.

GM trasladará el 30% de sus vehículos a electricidad, en comparación con un solo modelo de EE.UU. en la actualidad: el Chevrolet Bolt. Planea lanzar dos más el próximo año, el SUV crossover Cadillac Lyriq y una camioneta Hummer. Es probable que ambos vehículos se vendan por más de US$50.000, que es lo que se necesita para ganar dinero con los modelos eléctricos, dijo Murphy. Pero los precios más altos significarán un menor volumen de ventas.

Para empeorar las cosas, los confinamientos del covid-19 reducirán las ventas en América del Norte en un 25% este año a 15,2 millones de vehículos y provocarán una caída de 20% a nivel mundial a 71,4 millones, según las estimaciones de BofA. Las entregas deberían recuperarse el próximo año a casi 80 millones.

Murphy dijo que la estrategia de GM podría ser un cambio de juego a largo plazo, dando a la compañía una posición de liderazgo a medida que los consumidores cambian a vehículos eléctricos. Ese es el objetivo de GM, dijo el portavoz de la compañía Jim Cain, quien cuestiona la idea de que el cambio de la compañía le costará cuota de mercado. “Tenemos mucha confianza en nuestro plan”, dijo.

Un cambio que podría ayudar a GM a cerrar la brecha en su transición a los vehículos eléctricos es su reciente lanzamiento de varios SUV crossover nuevos y las camionetas Chevy Silverado y GMC Sierra. Más adelante este año, los renovados SUV grandes Chevy Tahoe y GMC Yukon llegarán al mercado. Todos tienen motores de gasolina y grandes márgenes de ganancia.

“Pueden aprovechar las ganancias de esos vehículos”, dijo Murphy.

