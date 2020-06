Granada-Getafe, nueva normalidad con las mismas aspiraciones europeas

El Granada y el Getafe ingresarán en la nueva normalidad de LaLiga Santander con las mismas aspiraciones previas al parón causado por el coronavirus, que llegó a las vidas de ambos clubes cuando mantenían sus aspiraciones europeas intactas. . EFE/Rodrigo Jiménez./Archivo

Granada/Getafe (Madrid), 11 jun (EFE).- El Granada y el Getafe ingresarán en la nueva normalidad de LaLiga Santander con las mismas aspiraciones previas al parón causado por el coronavirus, que llegó a las vidas de ambos clubes cuando mantenían sus aspiraciones europeas intactas.

El mes de marzo queda lejos para dos clubes que ya tenían los deberes de la permanencia hechos a falta de once jornadas para el final. Sobre todo para el Getafe, que cuando se decretó el estado de alarma ocupaba la quinta posición empatado a puntos con el cuarto, la Real Sociedad.

Inmerso en la disputa del choque histórico que tenía que afrontar ante el Inter en los octavos de final de la Liga Europa, y tras un empate sin goles frente al Celta en el Coliseum Alfonso Pérez, los hombres de José Bordalás se vieron obligados a parar en el momento cumbre del curso.

Aún mantenían el sueño de la Liga de Campeones que rozaron el pasado curso con la yema de los dedos y tres meses después no quieren bajarse de ese reto que aún quieren y pueden saborear. Sin duda, la máxima competición europea o, en segunda instancia la Liga Europa, sería un buen trofeo para un equipo que vuelve a la competición con ganas de concluir lo más arriba posible en la tabla.

Para su primer envite, Bordalás tendrá que cubrir los huecos que dejan tres de sus jugadores más importantes. Tanto sus dos mediocentros, el uruguayo Mauro Arambarri como el serbio Nemanja Maksimovic, como uno de sus delanteros, Jaime Mata, tendrán que cumplir un partido de sanción.

Para sustituirles, Bordalás tiene varias opciones. En el centro del campo, tres nombres pelean por dos demarcaciones: el marroquí Fayçal Fajr, el nigeriano Oghenekaro Etebo y David Timor, que aprovechó el parón para recuperarse de una lesión en un pie.

En la delantera, la misma situación: Ángel Rodríguez, Jorge Molina y el brasileño Deyverson Silva son los candidatos a cubrir las dos posiciones de la zona de ataque. Y, el resto de la alineación, salvo sorpresas, será la habitual con la que el Getafe disfrutaba de unos buenos tiempos antes del inicio de la pandemia.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Martínez tiene su objetivo de la temporada, la permanencia, prácticamente en el bolsillo, y se ha marcado como reto pugnar en los once partidos que quedan por estar lo más arriba posible en la tabla sin renunciar a unas plazas continentales que ahora tiene a cuatro puntos.

Un buen ejemplo del inconformismo del Granada es que ha sido el único equipo de LaLiga Santander que se ha concentrado fuera de su ciudad para preparar el retorno del campeonato. Durante toda la semana pasada ha preparado su vuelta en Marbella (Málaga).

Diego Martínez sigue teniendo, como en los últimos meses de competición, la baja del medio Ángel Montoro, que volvió a sufrir una lesión muscular a los pocos días de retornar al trabajo tras el confinamiento por la covid-19 y tiene complicado volver a jugar en lo que queda de curso.

Además, el preparador gallego tampoco podrá contar ante el Getafe con el atacante Antonio Puertas, sancionado por acumulación de tarjetas. La lista de bajas la completan los lesionados de larga duración Álex Martínez, Joaquín Marín 'Quini' y el colombiano Neyder Lozano. Por eso, Diego Martínez tendrá que utilizar a jugadores del filial para completar la citación de 23 futbolistas.

La principal duda que se plantea el Granada para el choque ante el Getafe es si Diego Martínez seguirá apostando por la defensa de tres centrales y dos carrileros, como en los partidos previos al parón, o por una línea de cuatro atrás, como ha hecho durante la mayor parte del campeonato.

Salga con un dibujo u otro, parece claro que será titular el medio venezolano Yangel Herrera, que empezó a entrenar varias semanas después que sus compañeros tras superar el coronavirus, y que arriba juntará de inicio a los delanteros Roberto Soldado y Carlos Fernández.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera; Machís, Carlos Fernández y Soldado.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Fajr o Timor, Etebo, Cucurella; Jorge Molina y Ángel.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 19.30 (17.30 GMT).

- Puestos: Granada (9º, 38 puntos); Getafe (5º, 46 puntos).

- La clave: La condición física y el nivel competitivo que muestren tras tres meses sin jugar será clave en ambos equipos. Y, en el Getafe, las ausencias de Arambarri, Maksimovic y Jaime Mata, tres hombres clave en el esquema de Bordalás.

- El dato: El Granada acumula cinco triunfos y un empate en las seis últimas comparecencias en su estadio entre Liga y Copa, aunque ahora no tendrá el apoyo de su público.

- El entorno: Pese a que el partido se disputará sin público, en la ciudad andaluza hay una gran ilusión por la vuelta de LaLiga y por lo que pueda hacer el Granada en lo que queda de campeonato.

- Las frases:

. Diego Martínez (Granada): "Costará coger el ritmo y será muy importante mantener la atención durante todo el partido".

. Nyom (jugador del Getafe): "Jugar en Granada sin público es un punto a nuestro favor". E