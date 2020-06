España mantiene la cautela ante posibles nuevos rebrotes de coronavirus

Infografía con datos de la evolución de la pandemia en España. Efeagro

Madrid, 11 jun (EFE).- El Gobierno español mantiene la cautela ante nuevos posibles rebrotes de coronavirus en la recta final hacia el desconfinamiento, al que el país llegará de manera desigual, con algunos territorios más preparados que otros para la vuelta a la "normalidad", y a la que Madrid y Barcelona tardarán un poco más en regresar.

El 21 de junio termina el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez para frenar la pandemia y se abre, entre otras cosas la posibilidad de la movilidad interna, aunque la normalidad en las fronteras externas tardará unos días más, hasta julio.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió este jueves de que el regreso a la normalidad "no significa que la epidemia haya acabado", sino que empieza una nueva etapa en la que hay que seguir siendo "prudentes y responsables" y mantener "todas la cautelas" para prevenir y hacer frente a posibles rebrotes.

SIN FALLECIDOS, PERO CON NUEVOS CONTAGIOS

Las cifras a priori son favorables en España, con ningún fallecido por coronavirus por quinto día consecutivo, según los últimos datos oficiales, y 27.136 en total desde el inicio de la pandemia, mientras que los contagios detectados en las últimas 24 horas también descendieron de los 167 de ayer a los 156 de hoy.

Preocupan los nuevos brotes, como los detectados en dos hospitales de la región del País Vasco (norte), con 36 infectados y tres muertos hasta el momento, que "todavía no están controlados, pero van bien", según dijo hoy el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz sanitario para la pandemia, en su rueda de prensa diaria.

"Las opciones que se están barajando para reducir riesgos ponen encima de la mesa que tenemos un sistema sanitario prudente. Solo puedo apoyar la prudencia en esta situación, es mejor ser prudentes que temerarios, no podemos arriesgarnos a volver a lo que hemos sufrido en marzo y abril. Los brotes actuales están bien delimitados pero debemos seguir teniendo cuidado", señaló Simón.

El experto volvió a poner el foco en los casos importados, 104 hasta el momento, con fecha de inicio de síntomas desde el 11 de mayo, procedentes fundamentalmente de zonas con epidemias activas con un nivel de transmisión importante, principalmente de América Latina y Estados Unidos.

EL RETO DE LA APERTURA DE FRONTERAS

También el ministro de Sanidad se refirió hoy a los casos de coronavirus importados que, reconoció, suponen el próximo "reto" ante la apertura de fronteras.

Todos ellos "son españoles que han viajado fuera y han regresado infectados, y personas que podían entrar en nuestro país", por ejemplo a trabajar; la veintena de casos importados detectados la última semana procedían todos de vuelos desde América Latina que "se detectan adecuadamente, se 'cuarentenan' y se aislan".

"La cuarentena es una medida que se aplica bajo la responsabilidad de los viajeros que entran en España. No llamamos al 100% para ver si la cumplen, pero sí en un porcentaje muy alto", recordó por su parte Simón, quien volvió a recomendar "prudencia".

Esa prudencia se extiende a la reapertura de las fronteras con otros países de la Unión Europea y el área Schengen hasta el 1 de julio, a pesar de que la Comisión Europea ha recomendado este jueves a los Gobiernos que lo hagan antes del 15 de junio.

"Queremos hacerlo de manera coordinada y cooperativa, y evitar movimientos unilaterales", explicó hoy a Efe la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, tras participar en una reunión con otros doce ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos firmantes del Acuerdo de Schengen, que incluye a 26 Estados.

Los ministros acordaron "el levantamiento gradual de restricciones en las fronteras europeas", un proceso que España insistió en que se realice con criterios epidemiológicos similares para, según González Laya, "proteger la salud de nuestros ciudadanos y sabiendo que las restricciones que levantemos hoy podremos reintroducirlas si la situación sanitaria de deteriora".

PRUDENCIA EN MADRID Y BARCELONA

Mientras, más de la mitad de los españoles pasarán el próximo lunes a la última fase del desconfinamiento, la región de Madrid y Barcelona y su área metropolitana, dos de los territorios más castigados por la pandemia, se mantendrán una semana más en las condiciones actuales.

El Ministerio de Sanidad comunicará mañana la situación de cada una de las comunidades autónomas una vez se haya comunicado con los gobiernos regionales.

En el caso de Madrid, las autoridades regionales tampoco ha solicitado ninguna medida de alivio dentro de su actual situación y prefieren ir "poco a poco" hasta el fin del desconfinamiento el 21 de junio.

Madrid sigue acumulando el mayor número de contagios, 72 en las últimas 24 horas, y un tercio de los fallecimientos ocurridos en una semana, en concreto 10.

Cataluña registró 27 casos en 24 horas y tres muertos en una semana.