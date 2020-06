El deporte profesional se une contra brutalidad policial y racismo

Entre los atletas y entrenadores que firmaron la carta de la Coalición de Deportistas se encuentras los mariscales de campo Tom Brady (imagen), Drew Brees, Carson Wentz y Dak Prescott, Myles Garrett, Alex Bregman, C.C. Sabathia, Steve Kerr y Gregg Popovich. EFE/JOHN CETRINO/Archivo

Houston (EE.UU.), 10 jun (EFE).- La Coalición de Deportistas ha reunido firmas de más de 1.400 atletas, entrenadores, gerentes generales y miembros del personal actuales y retirados de las ligas profesionales estadounidenses (NFL, NBA y MLB) que esperan enviar por carta al Congreso en la búsqueda de un proyecto de ley que ponga fin a la "inmunidad calificada", que dificulta demandar a policías.

La más reciente acción de la Coalición de Deportistas se da en medio de una ola de protestas por la muerte del hombre afroamericano George Floyd, luego de que un policía blanco de Minneapolis puso su rodilla durante más de ocho minutos sobre el cuello del hombre que había sido detenido por los agentes.

Mientras que de manera personal, varios jugadores siguen también expresando su rechazo por la brutalidad policial y los actos de racismo.

También, este miércoles, la serie de carreras automovilísticas NASCAR, prohibió la presencia de la bandera confederada en sus pistas y eventos deportivos.

A partir de ahora ningún aficionado cuando pueda volver a los circuitos podrá entrar portando banderas confederadas.

Entre los atletas y entrenadores que firmaron la carta de la Coalición de Deportistas se encuentras los mariscales de campo Tom Brady, Drew Brees, Carson Wentz y Dak Prescott, Myles Garrett, Alex Bregman, C.C. Sabathia, Steve Kerr y Gregg Popovich.

Los representantes estadounidenses Justin Amash, L-Mich., y Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, presentaron el proyecto de ley el pasado jueves, buscando eliminar la doctrina de la "inmunidad calificada" y dar a los estadounidenses una mejor oportunidad de responsabilizar a la policía y otros funcionarios públicos en los tribunales cuando los ciudadanos creen que se violan sus derechos constitucionales.

Amash y Pressley presentaron el proyecto en respuesta a las muertes de Floyd y Breonna Taylor, ambos hombres afroamericanos, cuando se encontraban en custodia de la policía.

La carta es la más reciente acción tomada por la Coalición de Deportistas para pedir el fin de la brutalidad policial y la injusticia social en Estados Unidos.

El pasado 8 de mayo, la coalición envió una carta al Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, y al Director del FBI, Christopher Wray, pidiendo una investigación federal sobre la muerte a tiros de Ahmaud Arbery, en Georgia, ocurrida en el mes de febrero de este año.

En el mismo renglón, los Panthers de Carolina trasladaron la estatua del exdueño del equipo, Jerry Richardson, desde la entrada de su campo, el Bank of America, a un sitio no revelado por lo que el equipo llamó preocupaciones de seguridad en medio de los disturbios raciales que se viven en todo el país.

La parte de la estatua que incluye a Richardson sosteniendo una pelota de fútbol americano fue colocada en una camioneta con una grúa y cubierta por una lona azul.

Hubo rumores en las redes sociales de que la estatua podría ser derribada mientras las protestas continuaron en Charlotte luego de la muerte de Floyd.

Richardson vendió el equipo a David Tepper en 2018 en medio de acusaciones de mala conducta racial y sexual que se informaron por primera vez a fines de la temporada del 2017.

Eso llevó a una investigación de la NFL, que resultó en una multa de 2,75 millones de dólares.

Por su parte, el corredor de los Chargers de Los Ángeles, Justin Jackson, dijo que cree que el mariscal de campo Colin Kaepernick debería sentirse "reivindicado" por arrodillarse durante el himno nacional en el 2016.

Además argumentó que si los jugadores se arrodillan o no antes de los partidos en la temporada del 2020 esta vez se dará en un contexto diferente y con una discusión nacional más grande.

Jackson dijo que los jugadores podrían no arrodillarse si creen que lo que escuchan cuando hablan sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y una variedad de otros problemas sociales "en nuestras comunidades" no les afectan.

En las Grandes Ligas, los Mellizos de Minnesota, que tienen su sede en Minneapolis, ciudad donde murió Floyd, hicieron contribuciones a las campañas de justicia racial y social, luego de conocerse su muerte.

Los Mellizos, anunciaron este miércoles que están comprometiendo 25 millones de dólares para la justicia racial.

El "enfoque basado en la comunidad en dos fases" se enfocará primero en proporcionar ayuda inmediata y en la reconstrucción de las organizaciones en las comunidades afectadas y en hacer coincidir las donaciones de los empleados con los esfuerzos de caridad.

La segunda fase se basa en los esfuerzos a largo plazo para asociarse con otras "organizaciones igualmente comprometidas para ayudar a cambiar los sistemas que crean desigualdades raciales y marginar a las personas de color".

Mientras que el copropietario de los Vikings de Minnesota, Mark Wilf, dijo que "continuamos inspirados por estos jugadores mientras abogan por un cambio transformador en este momento tan desafiante".

Entre las prioridades iniciales del grupo está la creación de la beca de "Legado George Floyd". La donación inicial de 125.000 dólares generará aproximadamente 5.000 anualmente para beneficiar a los estudiantes afroamericanos que se graduen en el área de Minneapolis y St. Paul que están cursando estudios superiores.

En el mundo del automovilismo, sólo dos días después de que el único piloto afroamericano de la serie NASCAR, Bubba Wallace, pidiera a esa organización que prohibiera todas las banderas confederadas en las pistas de carrera, las autoridades de ese campeonato llevaron a cabo esa medida.