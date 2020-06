Cucho Hernandez: "Jugar bien ante el Barça ayuda a que Colombia me llame"

El delantero colombiano del Mallorca Cucho Hernández (d) lucha con el togolés Djené Dakonam,en el estadio de Son Moix, en Palma. EFE/CATI CLADERA/Archivo

Palma, 11 jun (EFE).- El delantero colombiano del Mallorca Juan Camilo 'Cucho' Hernández afirmó que “siempre trabaja” para estar con su selección y que si al equipo balear y a él les sale “un buen partido” el sábado ante el Barcelona en el ‘Visit Mallorca Estadi’ sus posibilidades de ser convocado aumentarán.

“Jugar bien ante el Barça ayuda a que Colombia me llame. Siempre quiero estar preparado, siempre trabajo en cada partido para estar (con su selección), siempre será un sueño para mi representar a mi país”, dijo Hernández en una rueda de prensa por videoconferencia.

El futbolista sudamericano admitió, asimismo, que los partidos ante los grandes equipos del mundo, como el Barcelona de Leo Messi, son un “plus” para él en sus deseos de vestir la camiseta de la selección colombiana.

"Seguramente (en Colombia) lo estarán viendo y si hago un buen partido podré estar ahí pronto. Es un plus aparte, una motivación especial”, subrayó.

El futbolista de 21 años, nacido en la ciudad de Pereira, explicó a los medios de comunicación que llevaba “dos meses y 29 días soñando con marcar” ante los azulgranas, líderes de LaLiga.

“Cada partido va a ser muy difícil y (ante el Barça) es un bonito duelo para empezar. Personalmente me gustan estos partidos. Va a ser difícil conseguir los tres puntos pero con juego y un poco de suerte podemos ganar. Ante el Barcelona hemos de ser prudentes pero tenemos que salir sin miedo y jugarles de tú a tú”, puntualizó.

Cucho Hernández, cedido al Mallorca por el Watford inglés, aseguró que todos los jugadores de la plantilla van a ser importantes por el hecho de tener que disputar once partidos en poco más de un mes y expresó su deseo de que “ojalá este final de temporada venga con muchos goles, asistencias y sobre todo con victorias, que es lo más importante para lograr el objetivo de la permanencia (el equipo balear está en zona de descenso)”.

“A nivel físico va a ser difícil, pero nos hemos preparado desde el primer día de confinamiento (por el coronavirus). Estamos preparados para llevar este ritmo de competición. Lo importante es que todos estén disponibles, todos vamos a tener la opción de jugar y por eso estamos motivados”, indicó.