Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- La economía aún no va bien; crece el temor a una segunda ola, y caen las bolsas.

Powell y Mnuchin

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó muy claro ayer que el banco central mantendría el pie en el pedal del estímulo hasta que el mercado laboral se haya recuperado de la devastación causada por la pandemia. Las proyecciones del FOMC muestran que las tasas se mantendrán en los niveles actuales hasta 2022, mientras que las compras de activos continuarían al ritmo actual. También en Washington, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que EE.UU. necesita más estímulo fiscal con especial atención al sector de los viajes, comercio minorista y ocio. También insinuó que las familias estadounidenses podrían necesitar más efectivo.

Segunda ola

Crece el temor a que el virus esté lejos de estar controlado en EE.UU. Texas informó el miércoles el mayor total de casos nuevos en un día desde que surgió la pandemia. Por otro lado, Georgia, uno de los primeros en reanudar la actividad ha registrado una caída de los casos. Más de 2 millones de personas en Estados Unidos han contraído el coronavirus y más de 112.000 han fallecido. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson está envuelto en una disputa pública con sus asesores científicos después de que la máxima autoridad de salud destacase un “larga lista” de posibles decisiones equivocadas en una conferencia televisada en directo junto con Johnson.

Mercado laboral

Las dificultades del mercado laboral, destacadas por Powell, volverán a ser objeto de atención hoy cuando se publiquen los datos de solicitudes iniciales por desempleo a las 8:30 am, hora de Nueva York. El consenso es que 1,55 millones de estadounidenses solicitaron beneficios la semana pasada, y la cifra de reclamos continuos cayó a 20 millones. Economistas, abochornados tras el informe del empleo de la semana pasada, continúan tratando de conciliar datos semanales con la tasa de desempleo.

Mercados abatidos

Las advertencias de que la economía está muy lejos de ir bien y los temores a una segunda ola del virus han puesto en guardia a los inversores de renta variable. El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1,8%, mientras que el Topix de Japón cerró un 2,2% a la baja. En Europa, el Stoxx 600 bajaban un 2,2% a las 5:50 am y todos los sectores industriales se inclinaban por el rojo. Los futuros de S&P 500 indicaban otro día de pérdidas, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,7% y petróleo caía.

También hoy...

Además de las reclamaciones, el IPP de mayo se publica a las 8:30 am, con una ligera subida prevista para la cifra general tras la caída de abril. En el Senado, el Comité Judicial considera citaciones en la investigación de Rusia, mientras que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes llevará a cabo una audiencia sobre la entrega de pagos de estímulo. El presidente Trump viaja a Dallas, donde mantendrá una mesa redonda sobre la economía. Adobe Inc. y Lululemon Athletica Inc. informan resultados.

