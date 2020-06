Celades dice que Gasperini debía haber avisado si tenía síntomas de la COVID 19

Gian Piero Gasperini. EFE/EPA/PAOLO MAGNI/Archivo

Paterna (Valencia), 11 jun (EFE).- El entrenador del Valencia, Albert Celades, dijo que en su opinión el técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini. debía haber avisado a los médicos si, como dijo en una entrevista en su país, tenía síntomas compatibles con el coronavirus antes de jugar el choque que les enfrentó en Mestalla, el 10 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

“Es sencillo si esto estuviese confirmado, porque luego matizó algo lo que había dicho. Él y cualquier persona que lo creyese que podía tenerlo y contagiar a otras personas tenía que haberlo puesto en conocimiento de los médicos”, señaló Celades este jueves en rueda de prensa.

El entrenador, aunque fue preguntado, no entró en si había tenido un contacto estrecho con su homólogo antes o después de un partido que ya se jugó a puerta cerrada y en el que, según recordó, ya había bastante información respecto a los peligros del virus.

El Valencia ya expresó en su día su “sorpresa” porque Gasperini no hubiera avisado de esos síntomas y no hubiera tomado medidas preventivas para evitar un posible contagio, aunque el técnico dijo después que sólo se sintió mal la misma noche del choque.