Candidato opositor a la Presidencia en República Dominicana da positivo en COVID

En la imagen el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición dominicana), Luis Abinader. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 10 jun (EFE).- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición dominicana), Luis Abinader, anunció este miércoles que dio positivo al coronavirus, luego de hacerse una prueba.

A través de sus redes sociales, Abinader afirmó que ofrecía la información al pueblo dominicano porque ha sido su norma la "transparencia" y la "claridad" en todo lo relacionado con su desempeño, como corresponde a los dirigentes políticos.

El opositor precisó que los médicos que le atienden están "optimistas" y le han asegurado una recuperación rápida, pues no es un paciente de riesgo, y desde ya está llevando de "manera estricta" el tratamiento adecuado.

Expuso que su condición de salud no presenta ningún síntoma adicional relevante, por lo que espera en unos pocos días superar la enfermedad que ha afectado a miles de dominicanos.

Abinader explicó que tras iniciarse en el país las acciones para contrarrestar los "devastadores" efectos de la pandemia de coronavirus, empezó a realizar una "ruta solidaria" recorriendo todo el país llevando medicamentos, material de protección de salud para personal médico y a ciudadanos en general, a través de las Iglesias católica y evangélica, hospitales y organizaciones comunitarias.

El aspirante por segunda vez a la Presidencia dominicana dijo que debido a esas actividades de la "ruta solidaria" desarrolló protocolos sanitarios que incluían "exhaustivas" pruebas semanales, gracias a las cuales se detectó hoy que tiene el virus.

Del mismo modo, aseguró que su campaña presidencial continuará a través "de todos los medios", así como la de los candidatos congresuales, y que además mantendrán activa la campaña los dirigentes del PRM y fuerzas aliadas en todo el territorio nacional y en el exterior.

Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 5 de julio venidero en República Dominicana, para escoger al sustituto del presidente del país, Danilo Medina, así como para elegir a la totalidad del Congreso Nacional (bicameral), incluyendo a siete diputados de ultramar.

Abinader, de acuerdo a encuestas hechas públicas, es uno de los candidatos con mayores opciones de alcanzar el poder.

El Ministerio de Salud Pública dominicano confirmó este miércoles 20.808 contagiados por la COVID-19, con 550 fallecidos.

En la jornada anterior se produjeron 393 contagios y 6 fallecimientos, de acuerdo con el boletín 83 sobre la pandemia leído en rueda de prensa virtual por el titular de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.

El país inició el levantamiento de restricciones el pasado 18 de mayo y se espera que, si no hay un rebrote grave, se concluya la desescalada a comienzos de junio, justo a tiempo para las elecciones.